Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».15 комментариев
Игрока ПСЖ Кварацхелию признали лучшим игроком Лиги чемпионов
Грузинский полузащитник парижского клуба удостоился престижной награды УЕФА после победы его команды над лондонским Arsenal в финале главного европейского турнира.
Хавбек сборной Грузии и французского клуба ПСЖ Хвича Кварацхелия получил официальный приз лучшему футболисту сезона в Лиге чемпионов, передают РИА «Новости».
В субботу парижане обыграли английский Arsenal в финале турнира, который прошел в Будапеште. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказался ПСЖ. При счете 0:1 Кварацхелия заработал одиннадцатиметровый удар, успешно реализованный Усманом Дембеле. Команда выиграла трофей второй год подряд.
Всего в минувшем розыгрыше престижного еврокубка 25-летний футболист провел 16 матчей. На его счету десять забитых мячей и шесть результативных передач.
Ранее спортсмен выступал в России за казанский «Рубин» и московский «Локомотив», с которым завоевал национальный Кубок. В составе итальянского Napoli он становился чемпионом страны, а с ПСЖ собрал множество титулов, включая два кубка Лиги чемпионов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне парижский клуб «ПСЖ» обыграл лондонский «Арсенал» в финальном матче турнира.
Российский вратарь французской команды Матвей Сафонов пообещал добиваться новых успехов после этого триумфа.
После завершения игры во Франции вспыхнули массовые уличные беспорядки.