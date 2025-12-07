Широко известная дама-иноагент с болью пишет о том, что на культурных мероприятиях для покинувших Россию все плохо: звук в микрофоне некачественный, реверберация в помещении плохая, да и артист однажды опоздал на выступление потому, что 40 минут искал, у кого ключ от туалета.9 комментариев
Главный тренер махачкалинского «Динамо» ушел в отставку
Главный тренер махачкалинского футбольного клуба «Динамо» Хасанби Биджиев ушел в отставку после домашнего поражения своей команды от «Пари НН» в матче РПЛ.
Хасанби Биджиев покинул пост главного тренера махачкалинского «Динамо», передает РИА «Новости». Решение стало известно после заявления клуба.
В минувшее воскресенье команда провела домашний матч против нижегородского клуба «Пари НН» и проиграла с минимальным счетом 0:1 в меньшинстве. После игры Биджиев объявил, что добровольно уходит в отставку.
В клубе отметили, что тренер подал заявление сразу после завершения встречи с нижегородцами. О дальнейших изменениях в тренерском штабе «Динамо» пока не сообщается.