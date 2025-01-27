Станислав Черчесов ушел с поста тренера сборной Казахстана по футболу

Станислав Черчесов подал в отставку после серии поражений в Лиге наций

Tекст: Дмитрий Зубарев

Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана по футболу, передает ТАСС. Трудовой договор был расторгнут по обоюдному согласию сторон, о чем сообщила пресс-служба Казахстанской федерации футбола.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Под его руководством команда сыграла шесть матчей в Лиге наций, в которых ни разу не одержала победу. Первый матч завершился вничью, после чего сборная потерпела пять поражений подряд. В результате команда заняла последнее место в своей группе с Норвегией, Австрией и Словенией в лиге B.

Сборная Казахстана не смогла забить ни одного мяча в этих играх, что стало одной из причин отставки Черчесова. В следующем розыгрыше Лиги наций команда будет выступать в лиге C, что является понижением в классе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный сайт Федерации футбола Казахстана сообщил о назначении на пост главного тренера национальной сборной 60-летнего россиянина Станислава Черчесова, а Черчесов получил штраф в размере около 150 тыс. рублей за неудачную шутку о казахском языке, сделанную после матча Лиги наций с командой Словении.