Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана по футболу

Tекст: Кристина Цыцура

Срок действия контракта не разглашается, передает ТАСС.

Он сменит на этом посту своего соотечественника Магомеда Адиева, который сейчас возглавляет грозненский «Ахмат».

Черчесов с 2016 по 2021 год тренировал сборную России, с которой добился выхода в четвертьфинал домашнего чемпионата мира 2018 года.

Последним местом работы специалиста был венгерский «Ференцварош», который он возглавлял с декабря 2021 года по июль 2023 года. За это время под его руководством клуб дважды стал чемпионом Венгрии, один раз выиграл Кубок страны и впервые за 47 лет пробился в плей-офф еврокубков, где в 1/8 финала Лиги Европы уступил немецкому «Байеру».



