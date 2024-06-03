Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.2 комментария
Черчесов возглавил сборную Казахстана
Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана по футболу
Официальный сайт Федерации футбола Казахстана сообщил о назначении на пост главного тренера национальной сборной 60-летнего россиянина Станислава Черчесова.
Срок действия контракта не разглашается, передает ТАСС.
Он сменит на этом посту своего соотечественника Магомеда Адиева, который сейчас возглавляет грозненский «Ахмат».
Черчесов с 2016 по 2021 год тренировал сборную России, с которой добился выхода в четвертьфинал домашнего чемпионата мира 2018 года.
Последним местом работы специалиста был венгерский «Ференцварош», который он возглавлял с декабря 2021 года по июль 2023 года. За это время под его руководством клуб дважды стал чемпионом Венгрии, один раз выиграл Кубок страны и впервые за 47 лет пробился в плей-офф еврокубков, где в 1/8 финала Лиги Европы уступил немецкому «Байеру».