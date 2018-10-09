Кокорина и Мамаева заподозрили в еще одном избиении

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева заподозрили в нападении на водителя журналистки Первого канала Ольги Ушаковой; якобы через час после этого спортсмены избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака.

Инцидент с водителем Ушаковой произошел утром в понедельник возле гостиницы «Пекин» в Москве, сообщает «Московский комсомолец».

Водитель ожидал телеведущую в припаркованном автомобиле Mercedes GLS. Он заметил, как компания из пяти человек хулиганит на проезжей части, и сделал молодым людям замечание.

Тогда дебоширы вытащили мужчину из автомобиля и начали бить. В результате у пострадавшего сломан нос, причинена черепно-мозговая травма. Хулиганы скрылись с места происшествия.

Водителя Ушаковой госпитализировали в больницу им. Боткина. Возбуждено уголовное дело по статье УК «Побои».

По предварительным данным, в избиении участвовала та же компания, что и в драке с Паком – якобы после инцидента у гостиницы спортсмены отправились в кафе, где и случился конфликт с директором департамента Минпромторга.

В ближайшее время водителю будут предъявлены для опознания фотографии футболистов.

Напомним, Мамаев и Кокорин избили федерального чиновника Дениса Пака в кафе после того, как он сделал замечание их слишком шумной компании.

Футбольные клубы «Зенит» и «Краснодар» осудили поступок спортсменов.