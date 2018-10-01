Появились подробности избиения Кокориным и Мамаевым федерального чиновника

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев перед избиением высокопоставленного чиновника Минпромторга Дениса Пака оскорбили его на национальной почве, сообщают различные источники.

Источник «Интерфакса» заявил, что инцидент произошел в кафе на Арбате. Спортсмены «словесно оскорбили госслужащего и ударили его по лицу».

Травма чиновника, как отмечается, не представляет для него угрозы. Информация о конфликте проверяется. В ГУ МВД Москвы подтвердили проверку по факту конфликта в кафе. Имена участников не уточняются.

Telegram-канал Mash утверждает, что чиновника Минпромторга оскорбили на национальной почве: назвали его китайцем (Пак – кореец) и попросили «вернуться на родину и следить за порядком там».

Отмечается, что чиновнику сломали зуб, оставили несколько синяков и ушибов.

Радиостанция «Говорит Москва» сообщает со ссылкой на пресс-службу Минпромторга, что травмы получил также гендиректор «НАМИ» Сергей Гайсин.

«Директор департамента Денис Пак и генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин в настоящий момент находятся в медицинских учреждениях города Москвы, где им была оказана необходимая помощь. По факту случившегося пострадавшие уже обратились с заявлением в полицию. Мы надеемся, что правоохранительные органы разберутся в сложившейся ситуации», – приводит радиостанция сообщение Минпромторга.

Ранее стало известно, что Мамаев и Кокорин избили Пака в кафе после того, как он сделал замечание их слишком шумной компании.