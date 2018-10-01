«Краснодар» прокомментировал скандал с Мамаевым

Футбольный клуб «Краснодар» отреагировал на нападение Павла Мамаева на директора департамента Минпромторга Дениса Пака.

«Мы считаем неприемлемыми и осуждаем любые формы насилия», – сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что об «инциденте, в котором принимал участие Павел Мамаев» клуб узнал из СМИ. «Краснодар» выразил уверенность, что инцидент после расследования получит «соответствующую правовую и юридическую оценку».