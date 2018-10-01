«Зенит» осудил Кокорина за нападение на федерального чиновника

Футбольный клуб «Зенит» подтвердил, что нападающий Александр Кокорин участвовал в драке в московском кафе.

В пресс-службе «Зенита» заявили, что клуб «осуждает участие игрока Александра Кокорина в сегодняшнем инциденте».

«Зенит» выразил надежду на то, что правоохранители разберутся в инциденте и «вынесут соответствующее решение», передает РИА «Новости».

Напомним, Кокорин и Мамаев в московском кафе избиливысокопоставленного чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.