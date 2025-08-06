Черчесова назначили главным тренером футбольного клуба «Ахмат»

Станислав Черчесов вновь возглавил грозненский ФК «Ахмат»

Tекст: Евгения Караваева

О назначении Станислава Черчесова новым главным тренером футбольного клуба «Ахмат» сообщила пресс-служба ФК в Telegram. Он вновь занял этот пост спустя более десяти лет после первого периода работы в команде.

В сезоне 2012/13 Черчесов уже возглавлял грозненский клуб и под его руководством он занял восьмое место – это был лучший результат «Ахмата» в Российской премьер-лиге на тот момент.

Контракт с Черчесовым рассчитан на три года. Клуб выразил уверенность, что опыт тренера поможет коллективу улучшить свои позиции в турнире. Новый главный тренер приступил к работе и проведет в среду первую тренировку с командой.

До этого Черчесов возглавлял сборную Казахстана, а еще раньше – сборную России, которую довел до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года. На Евро-2020 под руководством тренера российская сборная заняла четвертое место в группе. На клубном уровне Черчесов тренировал «Спартак», «Жемчужину», «Амкар», «Динамо» и зарубежные команды, в том числе «Легию» и «Ференцварош».