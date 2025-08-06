Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».4 комментария
Черчесова назначили главным тренером футбольного клуба «Ахмат»
Станислав Черчесов вновь возглавил грозненский ФК «Ахмат»
Бывший наставник сборной России по футболу подписал контракт с «Ахматом» сроком на три года, возвращаясь на пост главного тренера клуба.
О назначении Станислава Черчесова новым главным тренером футбольного клуба «Ахмат» сообщила пресс-служба ФК в Telegram. Он вновь занял этот пост спустя более десяти лет после первого периода работы в команде.
В сезоне 2012/13 Черчесов уже возглавлял грозненский клуб и под его руководством он занял восьмое место – это был лучший результат «Ахмата» в Российской премьер-лиге на тот момент.
Контракт с Черчесовым рассчитан на три года. Клуб выразил уверенность, что опыт тренера поможет коллективу улучшить свои позиции в турнире. Новый главный тренер приступил к работе и проведет в среду первую тренировку с командой.
До этого Черчесов возглавлял сборную Казахстана, а еще раньше – сборную России, которую довел до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года. На Евро-2020 под руководством тренера российская сборная заняла четвертое место в группе. На клубном уровне Черчесов тренировал «Спартак», «Жемчужину», «Амкар», «Динамо» и зарубежные команды, в том числе «Легию» и «Ференцварош».