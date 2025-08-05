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Гендиректор ФК «Ахмат» сообщил о переговорах с Черчесовым о контракте
Руководство грозненского футбольного клуба «Ахмат» во вторник обсудит возможность подписания долгосрочного контракта с бывшим главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, заявил генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров.
Айдамиров подтвердил, что вечером пройдет встреча с Черчесовым, где стороны обсудят детали будущего сотрудничества, передает РИА «Новости».
Ранее в этот день «Ахмат» объявил о прекращении работы с главным тренером Александром Сторожуком и его штабом. Под руководством Сторожука команда стартовала сезон-2025/26 с четырьмя поражениями подряд. Айдамиров отметил, что клуб расстается со Сторожуком в добрых отношениях, и добавил: «Мы с Александром Александровичем пожали друг другу руки, пожелали друг другу удачи и расстаемся в хороших отношениях. Жизнь на этом не заканчивается, будем продолжать наше общение».
Станислав Черчесов уже возглавлял «Терек» (ныне «Ахмат») с 2011 по 2013 год. При нем команда в сезоне-2012/13 заняла восьмое место – это был лучший результат в истории клуба в чемпионате России на тот момент.
В январе Черчесов ушел с должности главного тренера сборной Казахстана по футболу по взаимному согласию после неудачного выступления команды в Лиге наций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный сайт Федерации футбола Казахстана сообщил о назначении на пост главного тренера национальной сборной 60-летнего россиянина Черчесова, а позже он получил штраф в размере около 150 тыс. рублей за неудачную шутку о казахском языке, сделанную после матча Лиги наций с командой Словении.