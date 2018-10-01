«Зенит» и «Краснодар» решили расторгнуть контракты с Кокориным и Мамаевым

Руководство «Зенита» приняло решение расторгнуть контракт с нападающим Александром Кокориным, которого подозревают в двух нападениях. Аналогичное решение в отношении полузащитник Павла Мамаева ранее приняла администрация клуба «Краснодар»

Как сообщает Sport24.ru, действующий контракт Кокорина с «Зенитом» истекает летом 2019 года. Однако в документе предусмотрена возможность досрочного расторжения клубом в случае грубых нарушений со стороны футболиста.

Аналогичное решение в отношении полузащитник Павла Мамаева ранее приняла администрация клуба «Краснодар».

Напомним, футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин избили федерального чиновника Дениса Пака. По словам источника в правоохранительных органах, конфликт между футболистами и директором департамента Минпромторга возник на национальной почве. Потасовка началась после того, как Пак сделал замечание компании.

Кроме того, спортсменов заподозрили в избиении водителя журналистки Первого канала Ольги Ушаковой за час до драки с чиновником.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев заявил, что теперь карьера Мамаева и Кокорина «под очень большим вопросом».