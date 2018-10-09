Депутат Лебедев: Карьера Кокорина и Мамаева под очень большим вопросом

«Зная лично господина Черчесова и его отношение к неспортивному поведению футболистов за пределами футбольного поля, могу предположить, что в ближайшее время ожидать вызова Кокорина и Мамаева в нашу национальную сборную не приходится», – сказал Лебедев газете ВЗГЛЯД, комментируя скандал вокруг футболистов.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев считает, что если возбужденное уголовное дело доведут до приговора, то тогда на их выступлении за национальную сборную «будет поставлен окончательный крест». Как отметил Лебедев, руководства клубов, за которые выступают футболисты, ранее пообещало жестко реагировать на произошедшее, поэтому их дальнейшая карьера и в этих командах тоже «под очень большим вопросом».

Лишение игровой практики Лебедев считает вполне справедливым наказанием для Кокорина и Мамаева. «Люди позволили себе преступить закон. Почему мы должны делать поблажки спортсменам и не должны делать их рядовым россиянам? Если бы в похожей ситуации оказался бы замешан рядовой человек, он бы уже находился в полиции. Уже вынесли бы либо административное наказание, либо завели бы уголовное дело. А тут два великих спортсмена! И что – давайте пожалеем их? Мальчики оступились? Нет! Закон един для всех. Этому правилу учат на первом курсе в любом юридическом вузе. Независимо о того, кто ты: дворник, рабочий, футболист, общественный деятель, президент страны... Закон один. Тем более, у Мамаева и Кокорина это не первый случай, а уже пятый или шестой. Поэтому им надо думать головой», – считает вице-спикер.

При этом Лебедев усомнился в том, что Кокорина и Мамаева смогут привлечь еще и за проявление расовой ненависти. «Это чисто пьяный дебош в кафе. Никакой национальной ненависти там нет и быть не может», – подытожил он.

Как сообщила газета ВЗГЛЯД, футболисты Александр Мамаев и Павел Кокорин избили федерального чиновника Дениса Пака в кафе после того, как он сделал замечание их слишком шумной компании. Футбольные клубы «Зенит» и «Краснодар» осудили поступок спортсменов.

В интервью «Коммерсантъ FM» адвокат Пака Геннадий Удудян пообещал добиваться ужесточения обвинения, поскольку, по его версии «произошло явное хулиганство по мотивам расовой неприязни».

Позднее стало известно, что Кокорина и Мамаева заподозрили еще в одном нападении – на водителя журналистки «Первого канала» Ольги Ушаковой; за час до драки с Паком и тоже в центре Москвы. Инцидент с водителем Ушаковой произошел утром в понедельник возле гостиницы «Пекин», сообщает «Московский комсомолец».