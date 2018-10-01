ФК «Краснодар» решил разорвать контракт с Мамаевым

Руководство футбольного клуба (ФК) «Краснодар» отстранит от тренировок с первой командой футболиста Павла Мамаева; также рассматривается вариант расторжения контракта с ним.

«Мы первый раз столкнулись с такой ситуацией, когда начато уголовное расследование инцидента, связанного с футболистом клуба. То, что мы увидели на видео – это возмутительно. И этому не может быть никаких оправданий», – говорится в сообщении на сайте ФК.

Первое, что может сделать клуб, – «это применить все возможные санкции, указанные в контракте». На Мамаева будет наложен максимальный штраф, он будет отстранен от тренировок с первой командой.

При этом отмечено, что, «к сожалению, в контракте заложен не очень большой срок» отстранения.

Изучаются возможности разрыва контракта с футболистом: «К сожалению, контракты составлены таким образом, что они максимально защищают профессиональных спортсменов. Но мы сделаем все, чтобы этого добиться».

В свою очередь исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что инциденты, подобные драке Павла Мамаева и Александра Кокорина с федеральным чиновником Денисом Паком, «бросают тень на наш футбол», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что «закон для всех один, виновные понесут заслуженное наказание», и «МВД проведет компетентное расследование и установит все обстоятельства произошедшего».

«Мы знаем, что сейчас в сборной собраны достойные игроки. Мы очень внимательно подходим к отбору в команду, нам нужны не только отличные спортсмены, но и люди, разделяющие наши ценности. Они любят футбол, настоящие профессионалы, уважают болельщиков, занимаются благотворительностью. При этом члены сборной – живые люди, могут пойти куда-то отдохнуть, но понимают, что имеют публичный статус, что за ними следят миллионы, что на них равняются дети», – добавил глава РФС.

Напомним, футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин избили федерального чиновника Дениса Пака в кафе после того, как он сделал им замечание. Во вторник Пак, а также гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин указали на футболистов как на зачинщиков драки в кафе.

Кроме того, спортсменов заподозрили в избиении водителя журналистки Первого канала Ольги Ушаковой за час до драки с чиновниками.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев заявил, что теперь карьера Мамаева и Кокорина «под очень большим вопросом». При этом лидер ЛДПР Владимир Жириновский объяснил поведение спортсменов необходимостью разрядки.

Телеведущий Владимир Соловьев предложил показательно наказать футболистов.