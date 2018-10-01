Избитые чиновники опознали в Кокорине и Мамаеве обидчиков

Директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин указали на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева как на зачинщиков драки в кафе, сообщил адвокат потерпевших Геннадий Удунян.

«На момент возбуждения уголовного дела лица еще не были установлены, но в ходе допроса в качестве потерпевших мои доверители опознали эти лица: это футболисты Кокорин и Мамаев, поэтому мы ждем в настоящее время процессуального установления этих лиц», – цитирует Удуняна ТАСС.

Он отметил, что именно футболисты начали конфликт, всего в драке участвовали около десяти человек.

Удунян рассказал, что медики диагностировали у Пака черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы конечностей. У Гайсина – ушибы мягких тканей лица.



По словам адвоката, чиновники попросили заменить статью о побоях на статью о хулиганстве по мотивам расовой ненависти.

«Она более тяжкая и объективно соответствует тем обстоятельствам, которые произошли», – пояснил он, отметив, что никто из футболистов не пытался связаться с пострадавшими для урегулирования конфликта.

Статья о хулиганстве по мотивам расовой ненависти предусматривает до пяти лет лишения свободы, тогда как максимальная санкция статьи о побоях – до двух лет заключения.

Между тем генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов заявил о готовности профсоюза оказать юридическую помощь футболистам.

«За этой ситуацией мы, безусловно, следим. По-моему, санкции от клуба – это не самое страшное, поскольку речь идет о возбуждении уголовного дела, поэтому проблем ребята нажили себя очень немало», – отметил он.

Он сказал, что сожалеет о произошедшем. «Все то, что сделали летом игроки нашей сборной, вернув любовь к футболу и к игрокам, может быть перечеркнуто такими выходками», – пояснил он.



По словам Зотова, Мамаев и Кокорин являются яркими футболистами. «Да, звезды всегда имеют тяжелый характер, но тут дело в стиле поведения, поскольку тут из раза в раз происходит одно и то же», – заметил он.



Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева также заподозрили в нападении на водителя журналистки Первого канала Ольги Ушаковой.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев предлагал показательно наказать футболистов.

Министр спорта Павел Колобков также комментировал инцидент между футболистами и госслужащим.

В Сети опубликовано видео, на котором видно, как завязался конфликт между спортсменами и чиновником.