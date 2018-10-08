Министр спорта высказался о будущем Мамаева и Кокорина в футболе

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал нападение футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина на директора департамента Минпромторга Дениса Пака.

Колобков сказал, что в случившемся «еще предстоит разобраться». Он отметил, что пострадавшие обратились в полицию, имеются «видеозаписи происшествия».

Министр подчеркнул, что «в этой ситуации не может быть смягчающих обстоятельств», пишет Sportbox.

«Если в этом действительно замешаны профессиональные спортсмены, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, то это недопустимо», – заявил Колобков, назвав действия футболистов «неспортивным поведением, которое роняет тень на весь российский футбол».

Он подчеркнул, что «эти ребята не играют в сборной России и, видимо, уже никогда не будут». Колобков предположил, что «владельцы клубов тоже сделают выводы».

Напомним, Кокорин и Мамаев в московском кафе избили высокопоставленного чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.