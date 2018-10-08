Появились данные об условиях, на которых чиновник согласится простить Кокорину и Мамаеву свое избиение

Директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак рассказал, в каком случае посчитает конфликт с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым исчерпанным.

Пак подтвердил, что инцидент действительно произошел, однако он «не хотел бы педалировать развитие скандала» в надежде на публичные извинения от футболистов. После этого он посчитает конфликт исчерпанным, так как «огласка ему совершенно не нужна», сообщает Telegram-канал «ЭкСпорт».

Ранее в Сети появилась запись с камеры видеонаблюдения, на которой футболисты избивают директора Дениса Пака в московской кофейне – на кадрах видно, как Кокорин наносит чиновнику удар стулом.

Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев в московском кафе избили Пака и генерального директора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Возбуждено уголовное дело.