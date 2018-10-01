Опубликовано видео избиения Кокориным и Мамаевым федерального чиновника

В Сети появилось запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев избивают директора департамента Минпромторга Дениса Пака в московской кофейне.

На видео Кокорин стоит перед Паком, держа в руке стул, и затем наносит ему удар по голове с размаху. После этого завязывается потасовка. Видео опубликовано Telegram-каналом Mash.

На записи отчетливо видно, что удар стулом нанес Кокорин, который стал зачинщиком драки.

Ранее стало известно, что Кокорин и Мамаев в московском кафе избили высокопоставленного чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

По факту драки возбуждено уголовное дело.