ИИ оказался первой в истории технологией, взрывное развитие и массовое распространение которой сделали очевидным кризис ценностей и любых культурных ориентиров современной цивилизации.7 комментариев
Голосование в Сочи возобновилось после отмены угрозы беспилотников
Сочинские избирательные участки вернулись к штатному режиму работы после двухчасовой паузы из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава города Андрей Прошунин.
«Отмена угрозы атаки БПЛА в Сочи. Избирательные участки возобновили работу», – написал мэр города, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, утром избирательные участки в Сочи приостанавливали работу из-за угрозы атаки беспилотников.
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