Жириновский объяснил поведение Кокорина и Мамаева «тяжелым трудом спортсмена»

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву нужна была разрядка, и объяснил драку в кафе и на автостоянке.

«Футболисты – Кокорин и Мамаев. Ну хорошо, давайте поломаем им судьбу, потеряем хороших футболистов. Нужна разрядка им, тяжелый труд спортсменов. Ни в коем случае не оправдываем драки и физические насилия. Но когда (везде кричат) – наказать! Добить футболиста», – цитирует политика Рен-ТВ.

Жириновский заявил, что он не оправдывает инцидент, но выступает против вмешательства в жизнь людей.

Журналист Владимир Соловьев призвал публично наказать футболистов.

Напомним, российских спортсменов заподозрили в нападении на водителя журналистки Первого канала Ольги Ушаковой; якобы спустя час спортсмены избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака.