Кокорина и Мамаева заподозрили в расовой ненависти

Конфликт между футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым и директором департамента Минпромторга Денисом Паком возник на национальной почве, сообщил источник в правоохранительных органах.

В полиции возбуждены два уголовных дела о побоях – по заявлению Пака и заявлению водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой – в отношении неустановленных лиц, передает ТАСС со ссылкой на источник.

По его словам, показания свидетелей и записи с камер видеонаблюдения подтвердили, что в обоих случаях зачинщиками конфликта были футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

«Уже в ближайшее время они могут стать подозреваемыми и обвиняемыми», – отметил он.



Как рассказал источник, 8 октября около 8.30 у гостиницы «Пекин» двое мужчин избили водителя принадлежащего Ушаковой автомобиля Mercedes GLS. Также они разбили стекло и повредили заднюю дверь авто.



Затем компания направилась в кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице.

«Когда Денис Пак сидел за столиком кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице, за столиком напротив находилась группа нетрезвых молодых людей, которые в состоянии алкогольного опьянении и начали высказывать чиновнику оскорбительные выражения на национальной почве», – рассказал источник.

По его словам, потасовка началась после того, как Пак сделал замечание компании.

Как рассказал источник, гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин приехал в кафе через пять-десять минут после начала конфликта. «Он попытался успокоить молодых людей, но кто-то из них ударил его рукой по лицу», – отметил он.

Футболисты успели покинуть кафе до приезда полицейских.

Ранее адвокат потерпевших Геннадий Удунян сообщал, что чиновники попросили заменить статью о побоях на более суровую статью о хулиганстве по мотивам расовой ненависти.

«Она более тяжкая и объективно соответствует тем обстоятельствам, которые произошли», – пояснил он, отметив, что никто из футболистов не пытался связаться с пострадавшими для урегулирования конфликта. Статья о хулиганстве по мотивам расовой ненависти предусматривает до пяти лет лишения свободы, тогда как максимальная санкция статьи о побоях – до двух лет заключения.

Адвокат рассказал, что медики диагностировали у Пака черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы конечностей. У Гайсина – ушибы мягких тканей лица.

Также стало известно, что футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева заподозрили еще и в нападении на водителя журналистки Первого канала Ольги Ушаковой.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев предлагал показательно наказать футболистов.

В Сети опубликовано видео, на котором видно, как завязался конфликт между спортсменами и чиновником.