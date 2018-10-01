В Кремле прокомментировали драку с участием Кокорина и Мамаева

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил уверенность, что правоохранители легко выяснят обстоятельства драки с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Безусловно, как и вся страна, мы на это обратили внимание. Видели достаточно неприятные видеокадры, которые были опубликованы», – сказал Песков, передает ТАСС.

Он напомнил, что в кафе было много свидетелей случившегося, «И была видеозапись, поэтому правоохранительным органам при рассмотрении соответствующих обращений потерпевшего не составит никакого труда выяснить обстоятельства этого дела», – отметил Песков.

Напомним, футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин избили федерального чиновника Дениса Пака. По словам источника в правоохранительных органах, конфликт возник на национальной почве. Кроме того, спортсменов заподозрили в избиении водителя журналистки Первого канала Ольги Ушаковой за час до драки с чиновником.

По данным СМИ, руководство «Зенита» и «Краснодара» уже приняло решение расторгнуть контракт с футболистами.