Взгляд
9 октября, вторник  |  Последнее обновление — 16:33  |  vz.ru
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От нового закона Яровой выиграет иностранный производитель

Российская розница пугает дефицитом продуктовФото: Евгений Степанов/Интерпресс/ТАСС
Россию ждет дефицит продуктов на полках магазинов, если поправки Яровой вступят в силу, пугают ретейлеры. Сама Яровая назвала это обманом россиян. Может ли запрет на возврат производителю нереализованных продуктов вернуть Россию обратно в советское прошлое? И кому на самом деле окажется выгоден этот закон? Подробности...
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Зачем Лукашенко воскресил Ющенко перед встречей с Путиным

Зачем-то Лукашенко понадобился позабытый лидер оранжевой революцииФото: president.gov.by
Забытый всеми Виктор Ющенко возвращается в политику, причем с неожиданного входа – через Минск. Его с помпой при телекамерах принял Лукашенко, да еще и пожаловался Ющенко на «поток украинского оружия», которое якобы течет в Белоруссию через Россию. Конечно, ни один идиот не повезет оружие с Украины в Белоруссию через Россию, но Батьке надо было предъявить Москве хоть какую-то претензию. Зачем же? Подробности...
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Кокорин и Мамаев попали под тяжкую статью

Полузащитник Павел Мамаев (слева) и нападающий Александр Кокорин, похоже, доигрались до судимостиФото: Виталий Тимкив/РИА Новости,
Александр Николаев/Интерпресс/ТАСС
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев совершили, судя по всему, серию избиений граждан в центре Москвы. Жертвами нападений стали водитель известной телеведущей и федеральные чиновники. Теперь профессиональная карьера футболистов, привлекавшихся к играм за сборную, оказалась под большим вопросом. Более того, хулиганам грозит реальный срок по статье средней тяжести. Подробности...
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Саудовского диссидента объявили жертвой «дипломатов-убийц»

Многие в Турции уверены в том, что опальный журналист казнен прямо в здании саудовского консульстваФото: Murad Sezer/Reuters
Вокруг Эр-Рияда возник скандал, который потребовал личного вмешательства Трампа и Эрдогана. Опальный саудовский журналист зашел за справкой в консульство королевства в Стамбуле и пропал. Арабская пресса трубит об убийстве. Под подозрением саудовские дипломаты. Возможно, диссидент жив и «посольской почтой» отправлен на родину. Часто ли страны используют свои дипмиссии для спецопераций? Подробности...
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Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий

По мнению наблюдателей, инцидент при строительстве Крымского моста не повлияет на ход работФото: кадр из видео
«Это неприятный, но рабочий момент. Придется это пролетное строение поднимать и заменять. Паники здесь нет. У строителей хорошее крановое оборудование, которое можно использовать для подъема», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ мостов и гидротехнических сооружений Александр Васильев по поводу упавшего пролета железнодорожной части Крымского моста. Подробности...
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Англичане, радуйтесь, что мы к вам Кокорина и Мамаева не послали

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Путь чиновника в России, как у самурая – путь воина, который готов ко всему. Даже к удару стулом за завтраком. И он после этого удара жив, здоров и зол. Подробности...

Плевок в лицо «русскоязычным патриотам Украины»

Сергей Худиев, публицист, богослов
Украинский национализм - идеологическая программа, которая существует не для того, чтобы жителям Украины было богато и привольно, а для того, чтобы мучить людей ради достижения сомнительного идеала. Подробности...
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Консерватизм – это парадоксальный жест свободы

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Для консерватора свобода недоказуема, она всегда – по ту сторону принудительности разума. И высшим ее выражением является дикий вопль: «Боже, храни королеву!», как учили нас святые Сид Вишес и Джонни Роттен. Подробности...
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      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
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      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
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      Ушел из жизни певец Шарль Азнавур

      Великий французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Он до последних дней вел активную концертную деятельность и незадолго до кончины вернулся из турне по Японии. «Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения», – сказал певец Лев Лещенко
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        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

        • На стороне Ельцина, жалею об этом

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        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

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          Кокорин и Мамаев попали под тяжкую статью

          Полузащитник Павел Мамаев (слева) и нападающий Александр Кокорин, похоже, доигрались до судимости   9 октября 2018, 14:58
          Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости,
          Александр Николаев/Интерпресс/ТАСС
          Текст: Андрей Резчиков,
          Юрий Зайнашев

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          Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев совершили, судя по всему, серию избиений граждан в центре Москвы. Жертвами нападений стали водитель известной телеведущей и федеральные чиновники. Теперь профессиональная карьера футболистов, привлекавшихся к играм за сборную, оказалась под большим вопросом. Более того, хулиганам грозит реальный срок по статье средней тяжести.

          Во вторник днем в Москве были задержаны футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, сообщил телеканал РЕН ТВ. Их подозревают в избиении двух чиновников в центре столицы. Ранее Мамаеву и Кокорину отправили повестки с вызовом на допрос на адрес их клубов, добавил также осведомленный источник «Интерфакса». Футболистов допросят в отделе полиции «Пресненский». Если они не придут, их доставят на допрос принудительно, добавил собеседник «Интерфакса». В полиции их задержание пока отрицают.

          Тем временем футбольные клубы российской премьер-лиги «Краснодар» и «Зенит» решили разорвать контракты с Мамаевым и Кокориным.

          В пресс-службе краснодарской команды признались, что впервые «столкнулись с такой ситуацией, когда начато уголовное расследование инцидента, связанного с футболистом клуба». «То, что мы увидели на видео, – это возмутительно. И этому не может быть никаких оправданий», – говорится в заявлении.

          Там дали понять, что наложат на Мамаева максимальный штраф, отстранят от тренировок. Правда, с ходу разорвать контракт не удастся. «К сожалению, контракты составлены таким образом, что они максимально защищают профессиональных спортсменов. Но мы сделаем все, чтобы этого добиться», – пообещали в пресс-службе.

          В петербургской команде намерены поступить аналогичным образом. Там пояснили, что в контракте Кокорина предусмотрено досрочное расторжение в случае грубых нарушений со стороны футболиста.

          Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне в кофейне в центре Москвы футболисты Александр Мамаев и Павел Кокорин избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака.

          «Он сделал им замечание, после чего получил удар по голове и кулаком по лицу. У моего доверителя – закрытая черепно-мозговая травма, ушибы. Возбуждено уголовное дело по статье «Побои», – пояснил адвокат пострадавших Геннадий Удунян в интервью «Коммерсантъ FM». Также пострадал гендиректор одного из ФГУП Сергей Гайсин, сидевший вместе с Паком.

          По одной из версий, причиной избиения Пака мог стать конфликт на национальной почве. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, футболисты «в состоянии алкогольного опьянения» «начали высказывать чиновнику оскорбительные выражения на национальной почве».

          По словам адвоката Удуняна, чиновники уже попросили заменить статью о побоях на статью о хулиганстве по мотивам расовой ненависти (ч. 1 ст. 213). «Она более тяжкая и объективно соответствует тем обстоятельствам, которые произошли», – пояснил он, отметив, что никто из футболистов не пытался связаться с пострадавшими для урегулирования конфликта.

          Статья УК о хулиганстве по мотивам расовой ненависти предусматривает до пяти лет лишения свободы, тогда как максимальная санкция статьи о побоях – до двух лет заключения.

          «Зная лично господина Черчесова и его отношение к неспортивному поведению футболистов за пределами футбольного поля, могу предположить, что в ближайшее время ожидать вызова Кокорина и Мамаева в нашу национальную сборную не приходится», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев.

          Лишение игровой практики Лебедев считает вполне справедливым наказанием. «Люди позволили себе преступить закон. Почему мы должны делать поблажки спортсменам и не должны делать их рядовым россиянам? Если бы в похожей ситуации оказался замешан рядовой человек, он бы уже находился в полиции. Уже вынесли бы либо административное наказание, либо завели бы уголовное дело. А тут два великих спортсмена! И что – давайте пожалеем их? Мальчики оступились? Нет! Закон един для всех», – считает вице-спикер.

          «Тем более у Мамаева и Кокорина это не первый случай, а уже пятый или шестой. Поэтому им надо думать головой», – подчеркнул он.

          При этом Лебедев усомнился в том, что Кокорина и Мамаева смогут привлечь еще и за проявление расовой ненависти:

          «Это чисто пьяный дебош в кафе. Никакой национальной ненависти там нет и быть не может».

          Забавно, что отец Игоря Лебедева, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, наоборот, призвал не карать молодых людей слишком строго.

          «Футболисты – Кокорин и Мамаев. Ну хорошо, давайте поломаем им судьбу, потеряем хороших футболистов. Нужна разрядка им, тяжелый труд спортсменов. Ни в коем случае не оправдываем драки и физические насилия. Но когда (везде кричат) – наказать! Добить футболиста», – цитирует политика РЕН ТВ. Жириновский заявил, что он не оправдывает инцидент, но выступает против вмешательства в жизнь людей. «Кто дал право постоянно описывать любые факты из жизни граждан?» – риторически спросил лидер партии.

          Председатель московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев считает, что Кокорин и Мамаев могут быть привлечены к ответственности за хулиганство по части второй 213-й статьи УК (так как преступление было совершено группой лиц). «А то, что у этого хулиганства два эпизода? Судья, если посчитает их виновными, должен сложить сроки полностью или частично», – сказал Князев газете ВЗГЛЯД.

          Адвокат пояснил, что обычно сроки складывают частично, то есть если каждое преступление предусматривает заключение сроком на два года, то в итоге судья может приговорить обвиняемых к двум годам и трем месяцам заключения.

          Как и вице-спикер Лебедев, Князев уверен, что доказать расовый мотив преступления невозможно, а все остальное доказывают записи с камер видеонаблюдения.

          «Это чистое хулиганство, которое характеризуется дерзким поведением, проявлением неуважения к обществу. Им сделали замечание. Не сделал бы Пак замечание, сидел бы дальше, кем бы он ни был: мусульманином, евреем или русским. А то, что ты кричишь человеку в драке – не имеет значения. Можно и про национальность крикнуть, и про маму... Это могло случиться в любой забегаловке, и отличие лишь в том, что это оказались чиновники и футболисты, а могли быть фрезеровщики и слесари», – пояснил адвокат.

          По мнению Князева, тот факт, что одной из жертв оказался федеральный чиновник, не должен учитываться.

          «Нос и челюсть чиновника ничем не отличаются от носа и челюсти журналиста, адвоката и так далее. Если только преступление не было совершено намеренно. Но Мамаев и Кокорин любому бы врезали. Если бы мы сделали им замечание, то тоже получили бы», – сказал защитник.

          «Я также не считаю, что их нужно наказать строже за то, что они играли за сборную России. Наоборот, это должно учитываться в сторону смягчения. Они доктора наук, что ли? Они всю жизнь пробегали, в школе не учились», – посетовал Князев.

          Скандал докатился даже до Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил уверенность, что правоохранители легко выяснят обстоятельства драки. «Безусловно, как и вся страна, мы на это обратили внимание. Видели достаточно неприятные видеокадры, которые были опубликованы», – сказал Песков.

          Дебаты в блогосфере по этому поводу во вторник продолжали набирать обороты. «Кокорину в сборной больше не играть, – предрекает в своем Фейсбуке известный журналист Николай Троицкий. – К сожалению, Черчесов будет вынужден считаться с «моральными» соображениями. Хотя это глупость. Дело форварда – голы забивать, а за пределами стадиона пусть творит что угодно, только без смертоубийства. Ну, оштрафовать можно крупно, и нехай дальше играет-забивает. Но начинается ханжеское морализаторство. Тьфу!»

          Троицкий возмущается, что Хабиб Нурмагомедов «безобразничал круче» Кокорина с Мамаевым, а он типа герой: «Мораль-то двойная!»

          «При всей предосудительности поступка Кокорина–Мамаева сейчас развернется нуднейшая нравоучительная кампания по их моральному осуждению со стороны заведомо неумных и сверхпафосных персонажей – таких собирательных Онищенок», – вторит ему в своем Фейсбуке политолог Михаил Виноградов.

          Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал в своем Twitter видео драки в кафе. «Может быть, уже пора наказать показательно этих мажоров?» – риторически спросил ведущий.

          «Кокорин и Мамаев на видео бьют как фсиновцы. Видно по повадке и по ударам, что это их страна, а не несчастных забитых чиновников. Орлы. Надо всех из ГРУ повыгонять, а на их место взять лихих футболистов. Если бы, например, Кокорин–Мамаев вместо Боширова–Петрова метнулись бы в Солсбери – какой был бы результат?» – задался вопросом главный редактор радио «Говорит Москва» Сергей Доренко в своем Telegram-канале Расстрига.

          Уже после публикации этих постов стало известно, что Кокорина и Мамаева заподозрили еще в одном нападении – на водителя журналистки Первого канала Ольги Ушаковой; за час до драки с Паком и тоже в центре Москвы. 

          Инцидент произошел утром в понедельник возле гостиницы «Пекин», сообщает «Московский комсомолец». Водитель ожидал телеведущую в припаркованном Mercedes GLS. Он заметил, как компания из пяти человек хулиганит на проезжей части, и сделал молодым людям замечание.

          Тогда дебоширы вытащили мужчину из автомобиля и начали бить, а затем скрылись. В результате у пострадавшего сломан нос, причинена черепно-мозговая травма. Водителя госпитализировали в больницу им. Боткина. Возбуждено уголовное дело по статье УК «Побои». По предварительным данным, в избиении участвовала та же компания. Предположительно, после инцидента у гостиницы спортсмены отправились в кафе, где и напали на чиновников.


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