Кокорин и Мамаев попали под тяжкую статью

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев совершили, судя по всему, серию избиений граждан в центре Москвы. Жертвами нападений стали водитель известной телеведущей и федеральные чиновники. Теперь профессиональная карьера футболистов, привлекавшихся к играм за сборную, оказалась под большим вопросом. Более того, хулиганам грозит реальный срок по статье средней тяжести.

Во вторник днем в Москве были задержаны футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, сообщил телеканал РЕН ТВ. Их подозревают в избиении двух чиновников в центре столицы. Ранее Мамаеву и Кокорину отправили повестки с вызовом на допрос на адрес их клубов, добавил также осведомленный источник «Интерфакса». Футболистов допросят в отделе полиции «Пресненский». Если они не придут, их доставят на допрос принудительно, добавил собеседник «Интерфакса». В полиции их задержание пока отрицают.

Тем временем футбольные клубы российской премьер-лиги «Краснодар» и «Зенит» решили разорвать контракты с Мамаевым и Кокориным.

В пресс-службе краснодарской команды признались, что впервые «столкнулись с такой ситуацией, когда начато уголовное расследование инцидента, связанного с футболистом клуба». «То, что мы увидели на видео, – это возмутительно. И этому не может быть никаких оправданий», – говорится в заявлении.

Там дали понять, что наложат на Мамаева максимальный штраф, отстранят от тренировок. Правда, с ходу разорвать контракт не удастся. «К сожалению, контракты составлены таким образом, что они максимально защищают профессиональных спортсменов. Но мы сделаем все, чтобы этого добиться», – пообещали в пресс-службе.

В петербургской команде намерены поступить аналогичным образом. Там пояснили, что в контракте Кокорина предусмотрено досрочное расторжение в случае грубых нарушений со стороны футболиста.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне в кофейне в центре Москвы футболисты Александр Мамаев и Павел Кокорин избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака.

«Он сделал им замечание, после чего получил удар по голове и кулаком по лицу. У моего доверителя – закрытая черепно-мозговая травма, ушибы. Возбуждено уголовное дело по статье «Побои», – пояснил адвокат пострадавших Геннадий Удунян в интервью «Коммерсантъ FM». Также пострадал гендиректор одного из ФГУП Сергей Гайсин, сидевший вместе с Паком.

По одной из версий, причиной избиения Пака мог стать конфликт на национальной почве. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, футболисты «в состоянии алкогольного опьянения» «начали высказывать чиновнику оскорбительные выражения на национальной почве».

По словам адвоката Удуняна, чиновники уже попросили заменить статью о побоях на статью о хулиганстве по мотивам расовой ненависти (ч. 1 ст. 213). «Она более тяжкая и объективно соответствует тем обстоятельствам, которые произошли», – пояснил он, отметив, что никто из футболистов не пытался связаться с пострадавшими для урегулирования конфликта.

Статья УК о хулиганстве по мотивам расовой ненависти предусматривает до пяти лет лишения свободы, тогда как максимальная санкция статьи о побоях – до двух лет заключения.

«Зная лично господина Черчесова и его отношение к неспортивному поведению футболистов за пределами футбольного поля, могу предположить, что в ближайшее время ожидать вызова Кокорина и Мамаева в нашу национальную сборную не приходится», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев.

Лишение игровой практики Лебедев считает вполне справедливым наказанием. «Люди позволили себе преступить закон. Почему мы должны делать поблажки спортсменам и не должны делать их рядовым россиянам? Если бы в похожей ситуации оказался замешан рядовой человек, он бы уже находился в полиции. Уже вынесли бы либо административное наказание, либо завели бы уголовное дело. А тут два великих спортсмена! И что – давайте пожалеем их? Мальчики оступились? Нет! Закон един для всех», – считает вице-спикер.

«Тем более у Мамаева и Кокорина это не первый случай, а уже пятый или шестой. Поэтому им надо думать головой», – подчеркнул он.

При этом Лебедев усомнился в том, что Кокорина и Мамаева смогут привлечь еще и за проявление расовой ненависти:

«Это чисто пьяный дебош в кафе. Никакой национальной ненависти там нет и быть не может».

Забавно, что отец Игоря Лебедева, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, наоборот, призвал не карать молодых людей слишком строго.

«Футболисты – Кокорин и Мамаев. Ну хорошо, давайте поломаем им судьбу, потеряем хороших футболистов. Нужна разрядка им, тяжелый труд спортсменов. Ни в коем случае не оправдываем драки и физические насилия. Но когда (везде кричат) – наказать! Добить футболиста», – цитирует политика РЕН ТВ. Жириновский заявил, что он не оправдывает инцидент, но выступает против вмешательства в жизнь людей. «Кто дал право постоянно описывать любые факты из жизни граждан?» – риторически спросил лидер партии.

Председатель московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев считает, что Кокорин и Мамаев могут быть привлечены к ответственности за хулиганство по части второй 213-й статьи УК (так как преступление было совершено группой лиц). «А то, что у этого хулиганства два эпизода? Судья, если посчитает их виновными, должен сложить сроки полностью или частично», – сказал Князев газете ВЗГЛЯД.

Адвокат пояснил, что обычно сроки складывают частично, то есть если каждое преступление предусматривает заключение сроком на два года, то в итоге судья может приговорить обвиняемых к двум годам и трем месяцам заключения.

Как и вице-спикер Лебедев, Князев уверен, что доказать расовый мотив преступления невозможно, а все остальное доказывают записи с камер видеонаблюдения.

«Это чистое хулиганство, которое характеризуется дерзким поведением, проявлением неуважения к обществу. Им сделали замечание. Не сделал бы Пак замечание, сидел бы дальше, кем бы он ни был: мусульманином, евреем или русским. А то, что ты кричишь человеку в драке – не имеет значения. Можно и про национальность крикнуть, и про маму... Это могло случиться в любой забегаловке, и отличие лишь в том, что это оказались чиновники и футболисты, а могли быть фрезеровщики и слесари», – пояснил адвокат.

По мнению Князева, тот факт, что одной из жертв оказался федеральный чиновник, не должен учитываться.

«Нос и челюсть чиновника ничем не отличаются от носа и челюсти журналиста, адвоката и так далее. Если только преступление не было совершено намеренно. Но Мамаев и Кокорин любому бы врезали. Если бы мы сделали им замечание, то тоже получили бы», – сказал защитник.

«Я также не считаю, что их нужно наказать строже за то, что они играли за сборную России. Наоборот, это должно учитываться в сторону смягчения. Они доктора наук, что ли? Они всю жизнь пробегали, в школе не учились», – посетовал Князев.

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Скандал докатился даже до Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил уверенность, что правоохранители легко выяснят обстоятельства драки. «Безусловно, как и вся страна, мы на это обратили внимание. Видели достаточно неприятные видеокадры, которые были опубликованы», – сказал Песков.

Дебаты в блогосфере по этому поводу во вторник продолжали набирать обороты. «Кокорину в сборной больше не играть, – предрекает в своем Фейсбуке известный журналист Николай Троицкий. – К сожалению, Черчесов будет вынужден считаться с «моральными» соображениями. Хотя это глупость. Дело форварда – голы забивать, а за пределами стадиона пусть творит что угодно, только без смертоубийства. Ну, оштрафовать можно крупно, и нехай дальше играет-забивает. Но начинается ханжеское морализаторство. Тьфу!»

Троицкий возмущается, что Хабиб Нурмагомедов «безобразничал круче» Кокорина с Мамаевым, а он типа герой: «Мораль-то двойная!»

«При всей предосудительности поступка Кокорина–Мамаева сейчас развернется нуднейшая нравоучительная кампания по их моральному осуждению со стороны заведомо неумных и сверхпафосных персонажей – таких собирательных Онищенок», – вторит ему в своем Фейсбуке политолог Михаил Виноградов.

Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал в своем Twitter видео драки в кафе. «Может быть, уже пора наказать показательно этих мажоров?» – риторически спросил ведущий.

«Кокорин и Мамаев на видео бьют как фсиновцы. Видно по повадке и по ударам, что это их страна, а не несчастных забитых чиновников. Орлы. Надо всех из ГРУ повыгонять, а на их место взять лихих футболистов. Если бы, например, Кокорин–Мамаев вместо Боширова–Петрова метнулись бы в Солсбери – какой был бы результат?» – задался вопросом главный редактор радио «Говорит Москва» Сергей Доренко в своем Telegram-канале Расстрига.

Уже после публикации этих постов стало известно, что Кокорина и Мамаева заподозрили еще в одном нападении – на водителя журналистки Первого канала Ольги Ушаковой; за час до драки с Паком и тоже в центре Москвы.

Инцидент произошел утром в понедельник возле гостиницы «Пекин», сообщает «Московский комсомолец». Водитель ожидал телеведущую в припаркованном Mercedes GLS. Он заметил, как компания из пяти человек хулиганит на проезжей части, и сделал молодым людям замечание.

Тогда дебоширы вытащили мужчину из автомобиля и начали бить, а затем скрылись. В результате у пострадавшего сломан нос, причинена черепно-мозговая травма. Водителя госпитализировали в больницу им. Боткина. Возбуждено уголовное дело по статье УК «Побои». По предварительным данным, в избиении участвовала та же компания. Предположительно, после инцидента у гостиницы спортсмены отправились в кафе, где и напали на чиновников.