Какое отношение имеет 282-я статья УК к массовой драке после боя Хабиба и Конора

Драка, которую устроил после победы над Конором Макгрегором Хабиб Нурмагомедов, напоминает о, казалось бы, совершенно не связанной с бойцовским чемпионатом теме – предстоящем смягчении 282-й статьи УК России. Ответственность за слова – должна ли она быть для провокаторов?

Спустя несколько секунд после окончания боя за чемпионское звание с ирландцем Конором Макгрегором победитель Хабиб Нурмагомедов выпрыгнул за пределы ринга и бросился на одного из друзей и тренеров своего противника. Завязалась массовая драка, в которой приняли участие как два брата Хабиба, так и тренеры ирландца, включая Диллона Даниса, который и был целью Нурмагомедова. Вскоре драка перекинулась на ринг. Как вспоминал потом брат Хабиба Абубакар, «короче, залез я на сетку. Эта ирландская ... меня ударила. Но я тоже в долгу не остался – бам, бум! – «двоечку» дал. Папаха помешала, в левой руке папаха была».

Потом дерущихся разняли, а Хабиба провозгласили победителем. Что это было: игра на публику, сознательно устроенное шоу, или просто нервы не выдержали? Несомненно, второе. Потому что не только произошедшее в Лас-Вегасе, но и весь многомесячный путь к этому поединку не оставляет никаких сомнений в сознательном провоцировании Нурмагомедова со стороны как Макгрегора, так и его команды.

Они публично и заочно оскорбляли Хабиба, не скрывая, что специально хотят его унизить. Сразу же после победы над Макгрегором в адрес Хабиба стали выкрикивать оскорбления, включая и те, которые кавказец просто не может оставить без ответа. Отец российского бойца потом объяснил, почему его сын не сдержался.

«Тренер из команды Макгрегора постоянно выкладывал фотографию, что в руке Хабиба вино, выпивает, разливает, в таком свете представлял его. Он оскорблял нашу семью, наши ценности, нашу религию».

Нурмагомедов-старший сказал, что просил сына не реагировать на подобные выпады. «У тебя есть соперник, сконцентрируйся на нем – и все. Когда Хабиб схватил удушающим приемом Макгрегора, взглянул на тренерский штаб, тот человек начал его оскорблять, и потом Хабиб перелетел через октагон – это недопустимо».

Хабиб потом извинился за драку – но он ли виноват в ней?

В том-то и дело, что вина как минимум делится на двоих – Диллон Данис, выкрикивавший оскорбительные слова в адрес Хабиба, сознательно провоцировал нового чемпиона. Вряд ли с умыслом устроить массовую драку и добиться лишения его победы за недостойное поведение после боя – но уж точно затем, чтобы вывести его из себя и заставить наброситься на обидчика.

В итоге Данис получил то, чего хотел – взбешенного дагестанца, летящего на него с кулаками. Если бы речь шла не о драке на шоу, а об обычном бытовом случае на улице, как бы разбирали этот эпизод судьи? Если бы, например, рассматривали иск от побитого в такой ситуации Даниса?

Несомненно, что провокатор был бы назван провокатором, а вина поколотившего его значительно уменьшилась. За слова нужно отвечать, тем более когда речь идет о сознательной целенаправленной провокации.

И тут возникает неожиданная параллель: как быть с ответственностью за слова, которые приводят к избиению провокатора или вообще к ущербу для других, третьих лиц? Например, сейчас все радуются декриминализации статьи 282-1 УК России, в которой говорится о возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. Скоро за первое нарушение максимум, что можно будет получить за слова, – административный штраф. И это правильно, тем более что за применение или даже угрозу насилием уголовная ответственность останется.

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Но как быть с провокаторами? То есть теми, кто не угрожает никого убить и не призывает к этому других, но сознательно говорит или пишет то, что должно вызвать у определенного человека или группы лиц агрессивную реакцию. Направленную либо на самого провокатора, либо на кого-то третьего, в унижении, а то и в уничтожении которого как раз и заинтересован провокатор. Это подсудное занятие или нет?

Откровенная игра на чувствах людей, манипулирование их эмоциями, сознательное подталкивание их к определенным действиям – должна ли быть за это уголовная ответственность? В том, например, случае, когда публикация какой-нибудь сознательной лжи о ком-то привела в итоге к убийству этого человека. А если не к гибели, а просто к травме? А если не к физической, а к моральной?

Известно, что в делах о клевете очень сложно доказать «злой умысел» – нет, что вы, я вовсе не хотел опорочить N, я просто сказал или написал то, что мне рассказали. Точно так же и при определении провокаторских мотивов будут уходить от ответственности, говорить, что вообще «ничего не знали даже о существовании той аудитории, которая так странно среагировала на слова». Должен ли подобный провокатор отвечать за последствия своих действий?

Конечно, должен.

Потому что слово действительно может не только спровоцировать Хабиба на драку – словом можно и убить, как говорит всем известная русская пословица.