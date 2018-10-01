Опубликовано видео потасовки после боя Нурмагомедова и Макгрегора

В Сети появилось видео потасовки, которая началась после боя за звание чемпиона UFC в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Коннором Макгрегором.

На записи, которую публикует Telegram-канал Mash, видно, как Нурмагомедов перепрыгивает через ограждение октагона и вступает в драку с кем-то из зрителей. Его оттаскивают, однако драка снова вспыхивает уже в пределах октагона.

Также в Сети появилось видео потасовки, сделанное из зала.

После боя полиция задержала менеджера Нурмагомедова Ризвана Магомедова и еще одного представителя россиянина, передает ТАСС.

Напомним, сразу после боя, в котором Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором, россиянин вступил в драку с болельщиками за пределами ринга. В связи с потасовкой обоих бойцов увели с октагона в сопровождении полиции, пояс Нурмагомедову вручен не был, однако его объявили победителем.