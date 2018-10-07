Брат Нурмагомедова рассказал о драке с Макгрегором

Брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар рассказал о драке, завязавшейся после боя за звание чемпиона UFC в Лас-Вегасе.

«Короче, залез я на сетку. Эта ирландская *** меня ударила. Но я тоже в долгу не остался – бам, бум! – «двоечку» дал. Папаха помешала, в левой руке папаха была», – сказал он в видеообращении, опубликованном в Instagram.

В оригинальной записи присутствует обилие нецензурной лексики, поэтому газета ВЗГЛЯД не может поделиться прямой ссылкой. Телеканал «Рен ТВ» опубликовал заявление Абубакара без мата.

О том, что автором обращения является брат Нурмагомедова, сообщает Sports.ru.

Напомним, Нурмагомедов победил ирландца Коннора Макгрегора в титульном бою в легком весе турнира UFC. После боя россиянин перелез через ограждение октагона и вступил в драку со зрителями. На ринге также завязалась потасовка. В итоге Нурмагомедова признали победителем, но пояс на ринге ему не вручили. Позже Хабиб Нурмагомедов извинился за свое поведение.

Глава UFC допустил дисквалификацию Нурмагомедова, однако исключил возможность реванша этих бойцов, так как они «ненавидят друг друга».

Макгрегор признался, что стремился опозорить россиянина, и захотел повторить бой против Хабиба Нурмагомедова.