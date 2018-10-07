Макгрегор пришел в себя и снова хочет подраться

Боец смешанных единоборств Коннор Макгрегор заявил, что готов повторить бой против Хабиба Нурмагомедова.

«Хороший бой. Ждем реванша», – заявил он в своем Twitter.

Ранее он признался главе UFC Дане Уйату, что хотел опозорить россиянина.

Напомним, Нурмагомедов победил Макгрегора в титульном бою в легком весе турнира UFC. После боя россиянин перелез через ограждение октагона и вступил в драку со зрителями. На ринге также завязалась потасовка. В итоге Нурмагомедова признали победителем, но не вручили ему пояс на ринге.

Позже Хабиб Нурмагомедов извинился за свое поведение.

Глава UFC допустил дисквалификацию Нурмагомедова, однако исключил возможность реванша этих бойцов, так как они «ненавидят друг друга».