Нурмагомедов ждет наказания от своего отца

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов извинился за поведение после победного боя с ирландцем Конором Макгрегором в Лас-Вегасе.

«Я хочу извиниться перед всем Вегасом, Атлетической комиссией (штата Невада). Это плохо, но как люди могут говорить мне, зачем я перепрыгнул через ограждение, когда кто-то говорит про мою религию, про моего отца. ММА – это не спорт с оскорблениями, это спорт, в котором уважают соперника, я хочу, чтобы так было, хочу изменить эту игру», – передает слова Нурмагомедова ТАСС.

Он добавил, что отец обязательно накажет его после возвращения домой. Однако Нурмагомедов подчеркнул, что остается непобедимым и абсолютным чемпионом.

Нурмагомедов также рассказал, что президент России Владимир Путин поздравил его с победой.

«Путин позвонил после всего этого, поздравил меня с победой и сказал, что очень горд», – сообщил Нурмагомедов.

Сразу после боя, в котором Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором удушающим приемом и защитил титул чемпиона UFC, россиянин вступил в драку с болельщиками за пределы ринга, затем драка началась и в октагоне. Пояс победителя Нурмагомедову не вручили, но объявили его таковым.

Глава UFC допустил дисквалификацию Нурмагомедова.