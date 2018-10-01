Нурмагомедова могут лишить титула

Глава UFC Дана Уайт заявил, что не уверен, останется ли российский боец Хабиб Нурмагомедов чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата после того, как устроил драку в зале после победы над ирландцем Конором Макгрегором.

У Уайта спросили, останется ли Хабиб чемпионом, на что тот заявил: «На 100% не уверен», – передает «Спорт-Экспресс».

«Такое поведение не заслуживает того, чтобы боец выступал у нас. Это не то, что предполагает наш спорт», – добавил Уайт.

Он заявил, что турнир был великолепен, над ним много работали.

«Но этот последний бой... Никто не ожидал, что Хабиб так быстро выскачет из восьмиугольника. Данное поведение не идет ни в какое в сравнение со скандальным боем Тайсона и Холифилда. Я был очень испуган», – заявил Уайт.

Он отметил, что по итогам инцидента будет проведено заседание комиссии и Нурмагомедова могут отстранить.

«Лично я очень разочарован тем, что произошло», – подчеркнул Уайт.

Сразу после боя, в котором Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором удушающим приемом и защитил титул чемпиона UFC, россиянин вступил в драку с болельщиками, выпрыгнув за пределы ринга. Затем потасовка перекинулась на восьмиугольник. Бойцов увели с октагона в сопровождении полиции, пояс Нурмагомедову не вручили, но объявили его победителем.

Три члена команды Нурмагомедова были задержаны, однако их вскоре отпустили.