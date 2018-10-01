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          Могут ли Нурмагомедова лишить титула

          Из-за массовой драки после боя чемпионский пояс Нурмагомедову так и не вручили   7 октября 2018, 20:30
          Фото: John Locher/AP/ТАСС
          Текст: Никита Коваленко

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          Поединок Хабиба Нурмагомедова и Коннора Макгрегора предварялся множеством оскорблений со стороны ирландца, а закончился массовой дракой между командами спортсменов. В UFC уже пригрозили Хабибу дисквалификацией и даже лишением титула. Возможно ли применение таких жестких мер из-за того, что произошло после боя?

          Хабиб Нурмагомедов рискует лишиться чемпионского титула сразу после победного боя с ирландцем Коннором Макгрегором, сообщила в воскресенье пресса. Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что «на 100% не уверен», останется ли Хабиб чемпионом. Виной всему оказалась драка. 

          Напомним, Нурмагомедов победил Макгрегора в титульном бою в легком весе турнира UFC. Поединок продлился четыре раунда и закончился после того, как Хабиб применил удушающий прием.

          «Хабиб, конечно, красавчик, я за него болел. Он выиграл у него с таким явным преимуществом, просто его размазал, все раунды были за ним», – заявил газете ВЗГЛЯД Вадим Финкельштейн, президент российского промоушена M-1 Global и бывший менеджер Федора Емельяненко.

          Однако у хорошего боя оказался плохой конец. Сразу после него началась массовая драка – Нурмагомедов перепрыгнул через октагон после словесной перепалки с кем-то в зале и устроил там потасовку. Затем его вернули в октагон, где драка продолжилась. Брат Нурмагомедова Абубакар рассказал, что «дал «двоечку» Макгрегору.

          В конце концов обоих бойцов вывели из зала в сопровождении полиции. Правоохранители также задержали троих представителей команды Нурмагомедова, в том числе его менеджера Ризвана Магомедова. При этом чемпионский пояс Хабибу не вручили, но объявили победителем.

          Для Нурмагомедова победа над Макгрегором была моментом триумфа, однако в итоге «событие, которое должно было стать знаковым как для UFC, так и для самого чемпиона, переросло в бардак», написала американская газета The Washington Post.

          «После всех абсурдных событий появляются скорее вопросы, чем ответы. Отстранение Нурмагомедова – это практически решенное дело. Однако лишит ли его пояса президент UFC Дана Уайт? Какие будут юридические последствия? Аннулируют ли россиянину его американскую визу? Арестуют ли его?», – озадачилось издание.

          Вадим Финкельштейн отметил, что неправильно винить во всем Нурмагомедова, ведь то, как ведет себя Макгрегор, вообще разлагает спорт. «Это нравится только больным фанатам. Он не ведет спорт ни к чему хорошему, он подает пример такого поведения бойцам, как оскорблять друг друга, создавать деланный ажиотаж с помощью скандалов и оскорблений. Я не уважаю Макгрегора за эти вещи. Потому что есть грань, которую нельзя переходить, а он ее перешел», – подытожил собеседник, напомнив, что Макгрегор оскорблял отца и религию Хабиба перед боем.

          Конечно, это не очень правильно со стороны Хабиба так поступить, отметил Финкельштейн. «Но он и так, несмотря на все оскорбления и унижения, всегда держался. Он перенес оскорбления от этой «золотой курицы». Но видно так сильно накипело, что он не сдержался. Осуждать его не буду», –добавил он.

           А комментатор UFC Джо Роган рассказал, что тренер Макгрегора Диллон Денис оскорблял Нурмагомедова и провоцировал его, потому-то Хабиб и выпрыгнул из клетки и атаковал его.

          Роган также заявил, что во время самого боя Нурмагомедов несколько раз обращал внимание рефери Херба Дина на нарушение правил со стороны Макгрегора: он, в частности, трижды цеплялся за перчатки соперника, что запрещается правилами UFC. По его словам, россиянина вывело из себя именно это.

          Позже Хабиб Нурмагомедов извинился за свое поведение. Макгрегор же после поединка назвал бой хорошим, но признался, что стремился опозорить россиянина, и захотел повторить бой против Хабиба Нурмагомедова, однако такую возможность исключил Дэйна Уайт, так как эти бойцы «ненавидят друг друга».

          Задумался Уайт и о возможной дисквалификации и лишении титула Нурмагомедова. «Такое поведение не заслуживает того, чтобы боец выступал у нас. Это не то, что предполагает наш спорт. Лично я очень разочарован тем, что произошло», – сказал он.

          «Я думаю, что они не должны этого сделать. Они не могут так поступить, потому что во время боя он не допустил никаких нарушений. После боя, единственное, он спрыгнул - это единственное. Могут его как-то оштрафовать, вряд ли больше», - рассказал действующий боец UFC Рамазан Эмеев в интервью «Комсомольской правде».

          Вадим Финкельштейн объяснил, что тут некорректно говорить о титуле.

          «Титула Нурагомедова никто не может лишить, он чемпион. Титул он отстоял и уже объявили, что он остается чемпионом»,

          – подчеркнул он.

          «Вопрос в том, что, если комиссия примет решение, что они запретят ему выступать, то тогда по закону, отзывается пояс. То есть организация забирает пояс и организует новый бой», – объяснил Финкельштейн.

          Он напомнил, то же самое уже было с Макгрегором. «Макгрегор же чемпион в этом же весе. И когда он пошел драться с боксером Флойдом Мейвезером, он долго не выступал и его лишили пояса. Пояс тогда как раз разыграл Хабиб и выиграл его», – рассказал собеседник. Был и другой случай – боец Фрэнк Мир в 2005 году лишился пояса из-за длительного простоя, вызванного травмами, полученными в ДТП.

          «Они могут его оштрафовать. Я не знаю, заберут ли они пояс, запретят ли ему выступать. Я думаю, UFC его захочет отстоять, потому что им это неинтересно, чтобы их чемпиона дисквалифицировали», – предположил Финкельштейн.

          Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский считает, что если Нурмагомедова лишат пояса, то это лишь увеличит его популярность, сообщает «Советский спорт». «Если Хабиба лишат титула или у него возникнут проблемы с визой, то это только еще больше сделает его звездой! Вопросов о том, кто реальный чемпион, не осталось. Люди всегда будут хотеть видеть бой именно с ним. Не дадут визу? UFC сделает шоу в другой стране. Он теперь главный», – подчеркнул эксперт. 


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