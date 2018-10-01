Американские СМИ рассказали о разгромном поражении Макгрегора

Блестящая победа Хабиба Нурмагомедова над Конором Макгрегором в рамках турнира UFC оказалась омрачена жестоким столкновением между членами команд обеих бойцов; теперь россиянина могут оставить без пояса, лишить американской визы и даже арестовать, пишет американская газета The Washington Post.

В статье издания говорится, что для Нурмагомедова победа над Макгрегором была моментом триумфа, однако в итоге «событие, которое должно было стать знаковым как для UFC, так и для самого чемпиона, переросло в бардак», передает ИноТВ.

Подобный инцидент омрачил выдающуюся, 27-ю по счету, победу россиянина, констатирует издание.

«После всех абсурдных событий появляются скорее вопросы, чем ответы. Отстранение Нурмагомедова – это практически решенное дело. Однако лишит ли его пояса президент UFC Дана Уайт? Какие будут юридические последствия? Аннулируют ли россиянину его американскую визу? Арестуют ли его?» – задается вопросом The Washington Post.

Турнир обернулся «поистине разгромным поражением» для Макгрегора, «самой яркой звезды UFC», говорится в статье.

«Это был блестящий бой, омраченный чудовищным инцидентом», – резюмирует издание.

Напомним, Нурмагомедов победил ирландца Коннора Макгрегора в титульном бою в легком весе турнира UFC. После боя россиянин перелез через ограждение октагона и вступил в драку со зрителями. Позже Нурмагомедов извинился за свое поведение. Глава UFC допустил дисквалификацию россиянина, однако исключил возможность реванша этих бойцов, так как они «ненавидят друг друга».

Макгрегор признался, что стремился опозорить россиянина, и захотел повторить бой против Хабиба Нурмагомедова.