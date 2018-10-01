Противостояние Макгрегора и Нурмагомедова превратилось в политическое шоу

Совсем немного осталось до знакового события в мире современных смешанных боевых искусств (MMA). Россиянин Хабиб Нурмагомедов встретится на ринге с ирландцем Конором Макгрегором. Боя ждут не только фанаты единоборств – ведь ему предшествовал скандал, в котором не обошлось без звезд российской эстрады и даже Рамзана Кадырова.

Грядущим утром на улицах Северного Кавказа будет пусто. Большинство активных жителей будет приковано к экранам телевизоров: с семи утра они будут ждать выхода на ринг дагестанца Хабиба Нурмагомедова. Орел должен сразиться со звездой мира смешанных единоборств, ирландцем Конором Макгрегором. Бой обещает стать самым громким спортивным событием даже не года, а целого века.

Спорт есть спорт – ставки на бойцов сделаны, фанаты смешанных единоборств жаждут этой встречи с нетерпением. Хотя многие уверены, что Макгрегор обыграет Нурмагомедова, ставки на дагестанца делают немалые – вплоть до миллиона рублей. Хотя и фанатов Макгрегора среди россиян немало – недавняя крупная ставка в тот же миллион пришла именно из России.

Нурмагомедов – сильный боец, что он не раз продемонстрировал: он провел 26 профессиональных боев и во всех из них выиграл. Последний поединок принес дагестанцу титул чемпиона UFC в легком весе. Макгрегор – мировая легенда: не раз его бои признавались лучшими в полулегком весе, его техника и яркое, провокационное поведение (как на ринге, так и на пресс-конференциях) регулярно делали его героем новостей. Титул чемпиона UFC он получил в 2016 году.

Но не о спортивных достижениях бойцов пишут последний месяц газеты. Намеренно или нет, оба бойца превратили свое противостояние в скандальное околополитическое шоу.

Месяц назад в Махачкале был отменен концерт популярного певца Егора Крида: защитники чести и достоинства кавказцев начали угрожать певцу расправой, если он осмелится явиться в Дагестан со своими развратными песнями. Нурмагомедов встал в ряды бравых дагестанцев: после отмены концерта он выложил в интернет ролик, где сказал, что отмена концерта какого-то там Крида – небольшая потеря. Кстати, далеко не все дагестанцы были согласны с Нурмагомедовым: билеты на концерт были раскуплены заранее, фанатов Крида на Северном Кавказе масса. В ту же Чечню он не раз приезжал – и с концертом, и просто так, и никто не обещал оторвать ему за это голову.

В поддержку своего коллеги по цеху выступил репер Тимати. Выступил очень сдержано, ответив Нурмагомедову, что люди имеют право исполнять любую музыку и слушать ее. Крид публично согласился с Тимати и выразил сожаление, ведь сам к Нурмагомедову относится вполне хорошо.

Замечания звезд эстрады не на шутку разозлило дагестанского орла. Он выступил в стиле своего эпатажного соперника Макгрегора.

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«Каждая тварь ответит за свои слова, просто мне не до вас. А если кому-то не нравятся мои призывы, можете на них не отвечать, я никого не заставляю. Но говорить мне, типа, я не имею права на своё мнение - это смешно. Какие-то черти не будут говорить мне, что делать, а что – нет. Для этого у меня есть другие люди, с кем я советуюсь и к кому прислушиваюсь. Вы можете проводить свои грёбаные концерты хоть каждый день, но мой принцип и то что я думаю, я всегда буду говорить.

Отдельно хочу обратиться к Мужчинам Дагестана. Многое упущено и многое не вернуть, но за будущее нашей Республики в ответе МЫ и только МЫ, а не всякие петушары, которые, мол, чего-то хотят».

Это резкое обращение вмиг изменило отношение фанатов к Нурмагомедову, особенно среди мусульман. Хабиб, всегда позиционирующий себя как истинный мусульманин, который не гордится и не самодовольствует, по их мнению, поступил неподобающе, показал себя надменным и самовлюбленным человеком.

На публикацию Нурмагомедова в Инстаграм посыпалось такое количество жалоб, что соцсеть была вынуждена удалить гневный пост и предупредить, что если подобное повторится, аккаунт борца будет заблокирован.

Камни летели в дагестанского орла со всех сторон – а особенно от его земляков, которые быстро перешли на сторону Макгрегора.

Удивительно, но факт: своим поведением Нурмагомедов больше всего расстроил именно кавказских фанатов, которые так часто приводили его в пример всем окружающим и регулярно болели за него на всех его выступлениях. Такого самовлюбленного поведения от на Северном Кавказе от него не ожидали.

Что касается неспортивной части общества, то она обиделась на Нурмагомедова за критику популярных певцов. Те направились в аккаунт Макгрегора и атаковали его публикациями с хештегом #выйдиподкрида.

Ирландец всегда выходит на бой со своим национальным флагом, под национальный гимн. Новоиспеченные антифанаты Нурмагомедова же считают, что песня Крида вместо гимна – это то, что надо, чтобы окончательно вывести из себя зазнавшегося дагестанского орла.

Несмотря на разочарование в Хабибе, на Северном Кавказе не начали резко испытывать любовь к Конору Макгрегору. Боец вообще славится своими резкими высказываниями, провокация – его стиль поведения. А на пресс-конференции, посвященной грядущему бою, он не побоялся излить желчь в адрес самого известного в стране кавказца – Рамзана Кадырова.

«Кадыров – чеченский диктатор, безумный человек. Но отец Хабиба лижет ему задницу и выкладывает фото Кадырова с подписью «Вместе мы сильнее». Такое фейковое уважение из-за страха. Чеченцы знают, что если бы у (отца Хабиба) была возможность ударить этого человека ножом в спину, он бы сразу это сделал. Но он ничего не сделал. Поэтому он дрожащий трус», – заявил Макгрегор в сентябре.

Поводом для такой речи стала фотография, где отец Нурмагомедова стоит рядом с главой Чечни. При этом сам Макгрегор к российским политикам, очевидно, нелюбви не питает: ничто не помешало ему сфотографироваться с Владимиром Путиным во время ЧМ-2018 по футболу.

Речь Макгрегора не могла остаться незамеченной в Чечне. Застыдить его пытались и чиновники, и разного рода общественники. Но Макгрегор не из тех, кто будет извиняться – это понятно каждому, кто следит за карьерой бойца. И тем не менее в той же Чечне достаточно фанатов именно ирландца, которые считают, что Хабиба давно пора поставить на место.

До боя осталось совсем мало времени. Делать прогнозы очень сложно, так что нервничают фанаты и Хабиба, и Макгрегора. Пока известно только одно: Нурмагомедов нарушит традицию боев и не пожмет после поединка руку соперника. «Для меня это личное. Об этом все говорят», –пояснил свою позицию спортсмен.