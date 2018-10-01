Противостояние Макгрегора и Нурмагомедова превратилось в политическое шоу

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6 октября, суббота  |  Последнее обновление — 15:11  |  vz.ru
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Украина назвала сумму отступных за «Северный поток – 2»

Украина придумала новый газовый долг для России Фото: Aксель Шмидт/РИА «Новости»
«Нафтогаз» снова решил через суд выбить деньги из Газпрома. Речь о компенсации ущерба на 12 млрд долларов за простой украинской ГТС после ввода в строй «Северного потока – 2». Чиновничья вера в то, что Россия должна продолжать кормить украинскую экономику даже после окончания транзитного контракта, непоколебима. Однако достаточно ли этого для получения миллиардов долларов в суде? Подробности...
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Как остановить вал «дел о лайках и репостах»

Фигурант скандального «дела о репосте» Мария Мотузная может надеяться на смягчение участиФото: Александр Кряжев/РИА Новости
«Иногда лайк в соцсетях – это просто лайк». К такому нехитрому выводу пришли юристы и правозащитники – участники выездного заседания Общественной палаты, которое было посвящено гуманизации 282-й статьи УК. Благодаря президентским поправкам статья должна лишиться скандальной репутации. Но у общественников есть еще предложения, как оградить блогеров от превращения в экстремистов. Подробности...
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Зачем Благовещенску нужен мост с Китаем

Так выглядит Китай со стороны БлаговещенскаФото: Владимир Смирнов/ТАСС
В эти дни в Амурской области отметили годовщину начала приграничного туризма: 30 лет назад открылась граница между Благовещенском и Хэйхэ, стоящими на берегах Амура. Что сегодня происходит на единственном участке нашей государственной границы, где два города – российский и китайский – стоят в буквальном смысле друг напротив друга? Подробности...
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Что может С-300 в поединке с истребителем F-35

Сирия рискует оказаться первым в истории полигоном для поединка F-35 и С-300Фото: Zuma/ТАСС, Кирилл Каллиников/РИА Новости
Не успели зенитно-ракетные комплексы С-300 развернуться в Сирии, как в израильском правительстве заявили, что истребители, в том числе новейшие F-35, останутся незаметными для российских С-300, что ЗРК с ними не справятся. В какой степени это правда? Как бы выглядел реальный поединок этих двух новейших систем? Подробности...
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Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий

По мнению наблюдателей, инцидент при строительстве Крымского моста не повлияет на ход работФото: кадр из видео
«Это неприятный, но рабочий момент. Придется это пролетное строение поднимать и заменять. Паники здесь нет. У строителей хорошее крановое оборудование, которое можно использовать для подъема», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ мостов и гидротехнических сооружений Александр Васильев по поводу упавшего пролета железнодорожной части Крымского моста. Подробности...
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Порошенко превратил Украину в республику Молоссия

Виталий Саутёнков, депутат Одесского областного совета VII созыва
Вот как думаете, зачем Нищук говорил о «расовой несостоятельности» жителей Донбасса? Почему Парубий публично выразил симпатию к Гитлеру? Зачем лидер Одесского правого сектора залезла на броневичок? Подробности...

У России и Израиля схожие цели

Цви Маген, старший научный сотрудник Института исследований национальной безопасности (INSS) Университета Тель-Авива, бывший посол Израиля в Москве
Поставки С-300 в Сирию мало что поменяют. Не будет ничего нового и в том, что россияне в Сирии станут обслуживать эти комплексы. Израиль достаточно хорошо подготовлен, чтобы принять этот вызов. Подробности...
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Мы недооцениваем угрозу со стороны рептилоидов

Антон Крылов, журналист
Рептилоиды живут по соседству от нас, и их уже больше миллиона. Рептилоиды пока что не правят миром, но уже близки к этому. И от того, что регулярно саморазоблачаются, легче не становится. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

        • На стороне Ельцина, жалею об этом

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        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

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        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
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        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

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          Противостояние Макгрегора и Нурмагомедова превратилось в политическое шоу

          Нурмагомедов и Макгрегор – давние принципиальные противники, и не только на ринге   6 октября 2018, 14:00
          Фото: Noah K. Murray/USA TODAY Sports/Reuters
          Текст: Екатерина Нерозникова

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          Совсем немного осталось до знакового события в мире современных смешанных боевых искусств (MMA). Россиянин Хабиб Нурмагомедов встретится на ринге с ирландцем Конором Макгрегором. Боя ждут не только фанаты единоборств – ведь ему предшествовал скандал, в котором не обошлось без звезд российской эстрады и даже Рамзана Кадырова.

          Грядущим утром на улицах Северного Кавказа будет пусто. Большинство активных жителей будет приковано к экранам телевизоров: с семи утра они будут ждать выхода на ринг дагестанца Хабиба Нурмагомедова. Орел должен сразиться со звездой мира смешанных единоборств, ирландцем Конором Макгрегором. Бой обещает стать самым громким спортивным событием даже не года, а целого века.

          Спорт есть спорт – ставки на бойцов сделаны, фанаты смешанных единоборств жаждут этой встречи с нетерпением. Хотя многие уверены, что Макгрегор обыграет Нурмагомедова, ставки на дагестанца делают немалые – вплоть до миллиона рублей. Хотя и фанатов Макгрегора среди россиян немало – недавняя крупная ставка в тот же миллион пришла именно из России.

          Нурмагомедов – сильный боец, что он не раз продемонстрировал: он провел 26 профессиональных боев и во всех из них выиграл. Последний поединок принес дагестанцу титул чемпиона UFC в легком весе. Макгрегор – мировая легенда: не раз его бои признавались лучшими в полулегком весе, его техника и яркое, провокационное поведение (как на ринге, так и на пресс-конференциях) регулярно делали его героем новостей. Титул чемпиона UFC он получил в 2016 году.

          Но не о спортивных достижениях бойцов пишут последний месяц газеты. Намеренно или нет, оба бойца превратили свое противостояние в скандальное околополитическое шоу.

          Месяц назад в Махачкале был отменен концерт популярного певца Егора Крида: защитники чести и достоинства кавказцев начали угрожать певцу расправой, если он осмелится явиться в Дагестан со своими развратными песнями. Нурмагомедов встал в ряды бравых дагестанцев: после отмены концерта он выложил в интернет ролик, где сказал, что отмена концерта какого-то там Крида – небольшая потеря. Кстати, далеко не все дагестанцы были согласны с Нурмагомедовым: билеты на концерт были раскуплены заранее, фанатов Крида на Северном Кавказе масса. В ту же Чечню он не раз приезжал – и с концертом, и просто так, и никто не обещал оторвать ему за это голову.

          В поддержку своего коллеги по цеху выступил репер Тимати. Выступил очень сдержано, ответив Нурмагомедову, что люди имеют право исполнять любую музыку и слушать ее. Крид публично согласился с Тимати и выразил сожаление, ведь сам к Нурмагомедову относится вполне хорошо.

          Замечания звезд эстрады не на шутку разозлило дагестанского орла. Он выступил в стиле своего эпатажного соперника Макгрегора.

          «Каждая тварь ответит за свои слова, просто мне не до вас. А если кому-то не нравятся мои призывы, можете на них не отвечать, я никого не заставляю. Но говорить мне, типа, я не имею права на своё мнение - это смешно. Какие-то черти не будут говорить мне, что делать, а что – нет. Для этого у меня есть другие люди, с кем я советуюсь и к кому прислушиваюсь. Вы можете проводить свои грёбаные концерты хоть каждый день, но мой принцип и то что я думаю, я всегда буду говорить.

          Отдельно хочу обратиться к Мужчинам Дагестана. Многое упущено и многое не вернуть, но за будущее нашей Республики в ответе МЫ и только МЫ, а не всякие петушары, которые, мол, чего-то хотят».

          Это резкое обращение вмиг изменило отношение фанатов к Нурмагомедову, особенно среди мусульман. Хабиб, всегда позиционирующий себя как истинный мусульманин, который не гордится и не самодовольствует, по их мнению, поступил неподобающе, показал себя надменным и самовлюбленным человеком.

          На публикацию Нурмагомедова в Инстаграм посыпалось такое количество жалоб, что соцсеть была вынуждена удалить гневный пост и предупредить, что если подобное повторится, аккаунт борца будет заблокирован.

          Камни летели в дагестанского орла со всех сторон – а особенно от его земляков, которые быстро перешли на сторону Макгрегора.

          Удивительно, но факт: своим поведением Нурмагомедов больше всего расстроил именно кавказских фанатов, которые так часто приводили его в пример всем окружающим и регулярно болели за него на всех его выступлениях. Такого самовлюбленного поведения от на Северном Кавказе от него не ожидали.

          Что касается неспортивной части общества, то она обиделась на Нурмагомедова за критику популярных певцов. Те направились в аккаунт Макгрегора и атаковали его публикациями с хештегом #выйдиподкрида.

          Ирландец всегда выходит на бой со своим национальным флагом, под национальный гимн. Новоиспеченные антифанаты Нурмагомедова же считают, что песня Крида вместо гимна – это то, что надо, чтобы окончательно вывести из себя зазнавшегося дагестанского орла.

          Несмотря на разочарование в Хабибе, на Северном Кавказе не начали резко испытывать любовь к Конору Макгрегору. Боец вообще славится своими резкими высказываниями, провокация – его стиль поведения. А на пресс-конференции, посвященной грядущему бою, он не побоялся излить желчь в адрес самого известного в стране кавказца – Рамзана Кадырова.

          «Кадыров – чеченский диктатор, безумный человек. Но отец Хабиба лижет ему задницу и выкладывает фото Кадырова с подписью «Вместе мы сильнее». Такое фейковое уважение из-за страха. Чеченцы знают, что если бы у (отца Хабиба) была возможность ударить этого человека ножом в спину, он бы сразу это сделал. Но он ничего не сделал. Поэтому он дрожащий трус», – заявил Макгрегор в сентябре.

          Поводом для такой речи стала фотография, где отец Нурмагомедова стоит рядом с главой Чечни. При этом сам Макгрегор к российским политикам, очевидно, нелюбви не питает: ничто не помешало ему сфотографироваться с Владимиром Путиным во время ЧМ-2018 по футболу.

          Речь Макгрегора не могла остаться незамеченной в Чечне. Застыдить его пытались и чиновники, и разного рода общественники. Но Макгрегор не из тех, кто будет извиняться – это понятно каждому, кто следит за карьерой бойца. И тем не менее в той же Чечне достаточно фанатов именно ирландца, которые считают, что Хабиба давно пора поставить на место.

          До боя осталось совсем мало времени. Делать прогнозы очень сложно, так что нервничают фанаты и Хабиба, и Макгрегора. Пока известно только одно: Нурмагомедов нарушит традицию боев и не пожмет после поединка руку соперника. «Для меня это личное. Об этом все говорят», –пояснил свою позицию спортсмен.


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