Макгрегора попросили выйти на бой с Нурмагомедовым под песню Крида

Россияне призвали бойца Конора Макгрегора выйти на бой с Хабибом Нурмагомедовым под песню Егора Крида.

Многие россияне при знались, что изменили отношение к Нурмагомедову после его грубого ответа Тимати. В связи с этим пользователи соцсетей организовали флешмоб, в рамках которого просят ирландского бойца Конора Макгрегора выйти на знаковый бой с Нурмагомедовым под песню Крида, сообщает Ura.ru.

В частности, в соцсетях появились видеоролики, на которых запечатлены прошлые выходы Макгрегора на бой, при этом на них наложены песни Крида.

Кроме того, многие болельщики стали активно выражать поддержку Макгрегору: «Конор, я искренне желаю тебе победы над Хабибом. Буду болеть за тебя», «Поддай ему, Макгрегор!», «Было бы реально круто, если бы он вышел на ринг под песню Крида!».

Ранее Нурмагомедов пообещал, что «каждая тварь ответит за свои слова», после того как певец Егор Крид и Тимати раскритиковали его одобрение отмены концерта в Дагестане. Тимати ответил на это заявление бойца.