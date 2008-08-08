Егор Крид отменил концерт в Дагестане из-за угроз

Концерты DONI и Егора Крида, которые должны были состояться в Дагестане 8 и 9 сентября, отменены «ввиду неспокойной обстановки на местах», сообщает лейбл Black Star.

«Ввиду неспокойной обстановки на местах мы не хотим рисковать безопасностью наших людей, желающих попасть на концерт. Очень сожалеем о сложившейся ситуации и надеемся, что уже в скором времени артисты лейбла все-таки смогут выступить для наших людей в Дагестане», – говорится в сообщении на странице лейбла во «Вконтакте».

Ранее МВД Дагестана сообщило в Instagram о группе «экстремистки настроенных лиц», которые призывают к срыву зрелищных мероприятий в регионе.

«Они делают ссылку на религиозную составляющую, объясняя это тем, что посещение подобных мероприятий идет вразрез с канонами ислама, способствует развращению молодежи и отдаляет их от религии и норм шариата. При этом позволяют себе выступать в социальных сетях информационных ресурсов с угрозами в адрес организаторов массовых мероприятий зрелищного характера и их участников, в частности российского певца Егора Крида», – говорится в сообщении министерства.

Также в республиканском МВД пообещали предпринять «все необходимые меры для обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности во время проведения массовых мероприятий».

До этого в комментариях к постам Крида в соцсетях появились советы не приезжать в Дагестан и угрозы расправы.