Нурмагомедов после упреков от Тимати написал гневный ответ «всяким петушарам»

Российский боец Хабиб Нурмагомедов пообещал, что «каждая тварь ответит за свои слова», после того как певец Егор Крид и Тимати раскритиковали его одобрение отмены концерта в Дагестане.

«Если кому-то не нравятся мои призывы, можете на них не отвечать, я никого не заставляю», – написал Нурмагомедов в Instagram, добавив, что имеет право на свое мнение и «какие-то черти» не будут указывать ему, что делать.

«Вы можете проводить свои гребаные концерты хоть каждый день, но мой принцип и то, что я думаю, я всегда буду говорить», – отметил он.

Также он обратился к мужчинам Дагестана, заявив, что «многое упущено», но за будущее республики в ответе только они, «а не всякие петушары, которые, мол, чего-то хотят».

Ранее Егор Крид посетовал, что его любимый боец Хабиб Нурмагомедов отреагировал словами «невелика потеря» на отмену концерта певца в Дагестане. Рэпер Тимати также раскритиковал Нурмагомедова за такую реакцию, отметив, что надо уважать чужое мнение.