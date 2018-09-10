Певец Крид отреагировал на обидное заявление бойца Нурмагомедова

Российский исполнитель Егор Крид рассказал в социальных сетях, что не ожидал от своего любимого бойца Хабиба Нурмагомедова одобрительной реакции на отмену концерта певца в Дагестане.

Комментируя ситуацию, Нурмагомедов сообщил в социальных сетях, что «невелика потеря». Скриншот с этими словами Крид разместил у себя в Instagram.

«Не ожидал, что один из моих любимых бойцов Хабиб Нурмагомедов будет против моего концерта в Махачкале. Ас-саляму алейкум, Хабиб. Может, для тебя и не велика потеря, но для людей, которые любят мои песни, которые столько ждали концерт и купили билеты – потеря огромная», – сопроводил Крид словами публикацию в социальной сети.

Рэпер Тимати ранее также раскритиковал Нурмагомедова за такую реакцию в адрес Крида и назвал поведение бойца глупым

«Надо уважать чужое мнение. Поддерживать волну, что артисты не должны приезжать, потому что они не нравятся лично тебе, - это как-то неправильно. Мы же не призываем своих фанатов не ходить на твои бои или игнорировать какие-то федерации. По мне, это глупо», – заявил Тимати в социальных сетях.

Напомним, что певец отменил свой концерт в Дагестане в связи с «неспокойной обстановкой на местах» и нежеланием рисковать безопасностью зрителей. Ранее МВД Дагестана сообщило о группе экстремистов, которые собираются срывать мероприятия в регионе.