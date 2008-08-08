Тимати ответил на грубость Нурмагомедова

Тимати ответил бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову на его жесткий пост в соцсетях о ситуации с концертом Егора Крида в Дагестане.

Видеообращение к Нурмагомедову Тимати опубликовал на своей странице в Instagram.

«Бог тебе судья. Я был о тебе лучшего мнения. Удачи тебе в предстоящем бою», – сказал Тимати.

Он также отметил, что слушал песни, которые поют дагестанские артисты, и подчеркнул, что они «во многом не сильно отличаются от песен, которые исполняют московские артисты».

Кроме того, артист подчеркнул, что сам неоднократно выступал в Махачкале, и сообщил, что многие местные жители любят песни Егора Крида. «Я понимаю, что тебе многие песни не близки, не нравятся, но надо уважать чужое мнение. Поддерживать волну того, что артисты не должны приезжать, потому что это не нравится лично тебе, наверное, это немного неправильно», – отметил Тимати.

Он пояснил, что раньше думал, что конфликт «раздувает» пресса, но высказывание Хабиба оказалось правдой. «Это глупо. Надеюсь, сможем урегулировать ситуацию», – добавил Тимати, рассчитывая на скорые гастроли в Дагестане.

Тем временем российский боец смешанного стиля (MMA) Забит Магомедшарипов поддержал Нурмагомедова в конфликте с музыкантами лейбла Black Star.

«Мое мнение таково, что творчество артистов, вовлеченных в этот конфликт, несет в себе цензуру, мат и разврат. И несут они его в нашу республику, поэтому я полностью поддерживаю Хабиба в его стремлении оградить нашу Родину от этого», – написал Магомедшарипов в Instagram.

Ранее Нурмагомедов пообещал, что «каждая тварь ответит за свои слова», после того как певец Егор Крид и Тимати раскритиковали его одобрение отмены концерта в Дагестане.