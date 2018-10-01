Стало известно, сколько получат за бой Нурмагомедов и Макгрегор

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов за бой с ирландцем Конором Макгрегором получит 2 млн долларов, а его соперник – 3 млн долларов.

Бонусы за победу в поединке в контракте не предусмотрены, однако в случае успеха участники других боев вечера могут рассчитывать на дополнительные выплаты, передает РИА «Новости» со ссылкой на mmafighting.com.

Напомним, в пятницу Макгрегор и Нурмагомедов провели взвешивание перед турниром, который состоится 6 октября на арене «T-Mobile» в Лас-Вегасе. Трансляция будет вестись в соцсети «Одноклассники».

Победитель боя станет чемпионом UFC в легком весе.