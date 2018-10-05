«Одноклассники» покажут бой Нурмагомедова и Макгрегора

В социальной сети «Одноклассники» состоится прямая трансляция титульного поединка ММА между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором в рамках турнира UFC 229.

Эфир организован компанией «Телеспорт», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Трансляция начнется в ночь с 6 на 7 октября в 01.00 по московскому времени. Накануне боя «Одноклассники» запустили новый спортивный раздел, где на одном экране будут собраны трансляции самых интересных событий.

Прямой эфир боя между Нурмагомедовым и Макгрегором пройдет в высоком качестве Full HD с минимальной задержкой менее двух секунд, что возможно только в условиях онлайн-трансляции. Впервые эфир крупного спортивного соревнования в «Одноклассниках» будет полностью интерактивным. Пользователи смогут не только делиться эмоциями от поединка в онлайн-чате, но и участвовать в голосованиях по ходу трансляций турнира.

В спортивном разделе пользователи смогут переключаться между разными соревнованиями и видами спорта. Раздел «Спорт» в видеовитрине «Одноклассников» будет доступен на всех устройствах.

Победитель боя между Нурмагомедовым и Макгрегором станет чемпионом UFC в легком весе. Бой состоится на арене «T-Mobile» в Лас-Вегасе. Трансляция будет доступна по этой ссылке.