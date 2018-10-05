Нурмагомедова и Макгрегора взвесили

Российский боец Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор перед турниром UFC 229 провели взвешивание.

Оба бойца «сделали вес», сообщает «Спорт-Экспресс». Весы под Нурмагомедовым показали 155 фунтов (70,3 килограмма) – предельно допустимый вес в легком дивизионе UFC.

Хабиб уложился в вес перед боем с Конором! pic.twitter.com/G68U0wfvWl — Хабиб - Конор (@boxing_mma_se) 5 октября 2018 г.

Макгрегор взвешивался через час после россиянина, весы показали 154,5 фунта (70,1 килограмма).

Конор сделал вес!!! 154,5 фунта!!! Это чуть меньше 70,3 кг. pic.twitter.com/sZ2TMcyoqn — Хабиб - Конор (@boxing_mma_se) 5 октября 2018 г.

Победитель боя между Нурмагомедовым и Макгрегором станет чемпионом UFC в легком весе. Бой состоится на арене «T-Mobile» в Лас-Вегасе. Бой россиянина и ирландца покажут в «Одноклассниках».