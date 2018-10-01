Макгрегор назвал Нурмагомедова крысой

Бойцы смешанных боевых искусств (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор во время второй пресс-конференции перед боем в очередной раз устроили перепалку с оскорблениями, на этот раз заочную.

Макгрегор опоздал на пресс-конференцию, поэтому на вопросы журналистов бойцы отвечали по очереди, пишет «Ридус».

Россиянин покинул журналистов через 15 минут после начала, так как устал ждать Макгрегора. Перед уходом он заявил, что не станет жать сопернику руку после боя. Реакция последнего оказалась острой. «Я хотел вовремя приехать, и ему надо было остаться. Он придурок. Разобью его куриную челюсть и покажу, что он крыса», – цитирует комментарий Макгрегора «Лайф».

Бой между бывшим и действующим чемпионами UFC в легком весе Макгрегором и Нурмагомедовым за титул абсолютного чемпиона пройдет в ночь на 7 октября в Лас-Вегасе. Организаторы боя ожидают, что он станет самым грандиозным в истории UFC по популярности и выручке от продажи билетов.

За всю карьеру в MMA Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения, одержав 26 побед. Он стал первым россиянином, который завоевал титул чемпиона UFC.

Получивший недавно российское гражданство американский боец Джефф Монсон дал прогнозы на результаты поединка.