Джефф Монсон дал прогноз на бой Нурмагомедова и Макгрегора

Российский боец Хабиб Нурмагомедов «уничтожит» ирландского бойца Конора Макгрегора во время поединка, считает боец ММА Джефф Монсон.

«Хабиб будет уничтожать Конора все пять раундов боя. Не думаю, что он захочет быстро завершить поединок, он будет изматывать соперника. Ну а дальше он сам решит, как выиграть», – цитирует Монсона ТАСС.

Ранее чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявлял, что «просто раздавит» Конора Макгрегора.

Макгрегор называл Нурмагомедова трусом.

Бой Нурмагомедов–Макгрегор состоится 6 октября в Лас-Вегасе.

В сентябре Джефф Монсон стал депутатом совета Красногорского городского округа Подмосковья, получив в мае российское гражданство.