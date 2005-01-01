Макгрегор назвал Нурмагомедова трусом

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор назвал трусом чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Макгрегор пришел на пресс-конференцию с алкоголем. Он предложил выпить Нурмагомедову и президенту UFC Дане Уайту. Российский боец отказался, передает ТАСС.

Макгрегор напомнил, что «не дрался два года».

«Но вы видели этого труса в автобусе. Он даже не вышел из него, когда я подошел к автобусу», – сказал ирландец, заявив, что Нурмагомедов «спрятался за одного из своих дружков».

Макгрегор пояснил, что «хотел драться, поэтому и вернулся».

«Хочу побить его», – заявил ирландский боец ММА.

Уайт отметил, что на пресс-конференцию не пустили фанатов, «чтобы не было никаких проблем».

Бой Нурмагомедов – Макгрегор состоится 6 октября в Лас-Вегасе.