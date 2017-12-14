Макгрегор разбил стекло автобуса Нурмагомедова

В связи с нападением бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора на автобус с участниками Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) полиция Нью-Йорка выдала ордер на арест ирландца, сообщают СМИ. В автобусе находился россиянин Хабиб Нурмагомедов.

Спарринг-партнер Макгрегора Артем Лобов, который также участвовал в нападении, снят с турнира UFC 223. Турнир состоится в ночь на воскресенье в Нью-Йорке. У Лобова российское и ирландское гражданство, передает ТАСС со ссылкой на TMZ.

По словам президента UFC Дэйны Уайта, Макгрегора уже проинформировали, что он не сможет покинуть страну. Макгрегору рекомендовали обратиться к властям за разъяснением ситуации.

TMZ сообщает, что среди бойцов есть пострадавшие. Они планируют подать на Макгрегора в суд.