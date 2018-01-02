Макгрегор пообещал убить питомцев Нурмагомедова

В Сети набирает силу словесная битва между бойцами смешанного стиля ирландцем Коннором Макгрегором и россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Россиянин в ответ на очередное оскорбление со стороны ирландца опубликовал в Twitter картинку, на которой Макгрегор убегает от сидящего верхом на медведе Нурмагомедова.

«Я убью твоих питомцев и сделаю из них пальто. И я надену их только один раз», – продолжил «войну» ирландец.

В ответ на это Нурмагомедов сначала разместил в Instagram ролик, высмеивающий ирландца.

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) Янв 1, 2018 at 7:24 PST

Затем в Twitter Нурмагомедов разместил картинку, в которой Макгрегор сначала заявляет, что готов драться с Хабибом в России, а ниже картинка с поверженным россиянином соперником сопровождается надписью «Я забыл паспорт».

Напомним, ранее Макгрегор и Нурмагомедов обменялись оскорблениями в соцсетях.