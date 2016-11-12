Макгрегор и Нурмагомедов обменялись оскорблениями в соцсетях

Боец смешанного стиля Конор Макгрегор оскорбил в Twitter российского бойца Хабиба Нурмагомедова, получив при этом достойный ответ.

«Этот дагестанец был собачьим дерьмом позапрошлой ночью, вы все поехавшие. Этот бизнес полон грязных бомжей, которые так и просят того, чтобы их уложили спать. Заплатите мне сколько надо, и король вернется», – прокомментировал в своем Twittter Макгрегор бой Нурмагомедова против бразильца Эдисона Барбозы, в котором россиянин одержал уверенную победу.

Нурмагомедов на это ответил одним словом – «заткнись», сопроводив его пиктограммой петуха.

That Dagestani was dog shit the other night you's are all nuts. Game full of sloppy bums asking to be slept. Pay me my worth and Kings back. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 1 января 2018 г.

Напомним, в 2016 году он повздорил с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым после взвешивания.