Нурмагомедов обещал раздавить Макгрегора

Чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что «просто раздавит» ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора.

«Его борьба никуда не годится», – приводит ТАСС слова россиянина.

По мнению российского бойца, «борьба» Макгрегора «не соответствует никаким стандартам», поэтому Нурмагомедов намерен «спокойно выйти и сломать ему лицо».

После этого, как заявил Нурмагомедов, Магрегор «сможет вернуться в бокс».