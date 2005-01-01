Боец ММА Джефф Монсон объяснил, зачем стал депутатом

Спортсмен Джефф Монсон объяснил, для чего стал депутатом совета Красногорского городского округа Подмосковья. По его словам, он хочет помочь как можно большему количеству людей.

«Я принял участие в выборах, чтобы получить возможность взаимодействовать с большим количеством людей. Я веду здесь занятия для детей, подростков и взрослых. Это и определяет круг людей, с которыми я могу контактировать. Но я хочу помочь как можно большему количеству, насколько это возможно», – цитирует Монсона «360».

Депутат, ставший гражданином России в мае этого года, подчеркнул, что включаться в общественную жизнь необходимо со всех сторон. По словам Монсона, многие друзья критиковали его за желание заниматься политикой, однако он объяснил им, что с политикой связана вся их жизнь.

«Вам нужен паспорт, чтобы путешествовать, – это политика. Сколько вы зарабатываете, сколько налогов платите, сколько отдаете за собственность, где вы живете, какая школа в вашем районе, насколько она хороша, а образование ваших детей? Какие продукты вам доступны, насколько экологична ваша пища, вода, воздух там, где вы живете? Гаражи, велодорожки – все зависит от политики. Поэтому, когда люди говорят, что не хотят ею заниматься, – это сумасшествие», – заявил Джефф Монсон.

Также он отметил доброту и щедрость россиян, рассказав случай, который произошел с ним несколько лет назад в Пензе. В одном из интервью он рассказал, что его мать больна, и через несколько дней пожилой мужчина передал ему икону Девы Марии с младенцем. Россиянину не давали контактов американского спортсмена в целях безопасности, но тот возвращался и искал Монсона. Случай произвел на бойца неизгладимое впечатление:

«Он не знал меня, мою маму, подарил это даже не мне, а человеку, которого никогда не встретит даже. Этот случай очень тронул меня. Я сказал тогда: «Вау, вот это русский дух!» – сообщил Монсон.

Кроме того, Монсон признался, что его любимый певец – Виктор Цой.

Ему нравится и его музыка, и его песни. «Больше всего их содержание. Ведь он поет о повседневной жизни, за это русские его и так любят», – считает спортсмен.

Ранее президент Владимир Путин предоставил Монсону российское гражданство. Основанием для этого стала известность бойца в мире спорта.