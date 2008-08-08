Американский боец Джефф Монсон стал депутатом в России

Получивший три месяца назад российское гражданство боец смешанных единоборств из США Джефф Монсон стал депутатом городской думы в Красногорске.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу отделения «Единой Россиии», которое выдвинуло бойца на выборы. В анкете кандидата в депутаты боец написал, что работает тренером по физической подготовке в АНО «Спортивный клуб «Зоркий».

«Мир 24» отмечает, что спортсмен выбрал Красногорск, так как там Монсону, который очень любит детей, позволили заниматься с молодежью и пообещали помощь со стартом в политике.

Гражданство Монсон получил 12 июня в соответствии с указом за подписью президента, а о желании стать депутатом заявил еще в начале июня.