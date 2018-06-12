Губернатор Подмосковья вручил Монсону российский паспорт

Боец смешанного стиля (ММА) Джеффри Монсон в День России получил российский паспорт из рук губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Как передает РИА «Новости», вручение паспорта состоялось в парке «Патриот» в Одинцово.

Ранее Монсон заявил о намерении стать депутатом городского парламента подмосковного Красногорска, а также сообщил об отказе от американского гражданства.

В конце мая президент Владимир Путин предоставил Монсону российское гражданство. Основанием для такого решения стала известность бойца в мире спорта.

Отметим, Монсон еще в конце 2015 года говорил, что ему одобрили получение российского гражданства.