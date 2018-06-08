Монсон решил отказаться от гражданства США

Получивший российское гражданство американский боец смешанных единоборств Джеффри Монсон в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил о намерении стать депутатом городского парламента подмосковного Красногорска, а также сообщил об отказе от американского гражданства.

«Я сначала поработаю в Красногорске. Потом я хотел бы дорасти до Государственной Думы и помогать так максимально возможному количеству людей. Сейчас я собираюсь стать членом парламента Красногорска», – цитирует Монсона ТАСС.

Спортсмен объяснил выбор Красногорска тем, что в этом городе он знает многих местных жителей.

Также Монсон сообщил, что начал процедуру отказа от американского гражданства, за которую уже заплатил 3 тыс. долларов.

«Процедура долгая, но я начал этот процесс. Я сдаю им американский паспорт и буду использовать только российский», – сказал Монсон.

По его словам, многие в США не понимают его решения отказаться от американского гражданства и стать россиянином, но те, с кем он общается «понимают, что это не было эмоциональное решение «Ой, мне просто Россия больше нравится».

«Это решение больше шло из моего сердца, нежели из головы», – отметил Монсон.

Напомним, в конце мая спортсмен уже рассказывал о планах стать депутатом Госдумы. До этого президент Владимир Путин предоставил Монсону российское гражданство. Основанием для такого решения стала известность бойца в мире спорта.

Отметим, Джефф Монсон еще в конце 2015 года говорил, что ему одобрили получение российского гражданства.